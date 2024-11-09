السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أبرزها الاكتئاب، أعراض وأسباب متلازمة الألم المزمن

متلازمة الألم المزمن،
متلازمة الألم المزمن، فيتو

الألم هو رد فعل طبيعي للجسم تجاه الإصابة أو المرض، وعندما يشفى الجسم، عادة ما يتوقف عن الشعور بالألم.

ولكن بالنسبة للعديد من الناس، يستمر الألم لفترة طويلة بعد زوال سبب، وعندما يستمر لمدة 3 إلى 6 أشهر أو أكثر، يُطلق عليه الألم المزمن.

حوالي 25٪ من الأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن يصابون بحالة تسمى متلازمة الألم المزمن (CPS)، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، في هذه الحالة يعاني الأشخاص من أعراض تتجاوز الألم وحده، مثل الاكتئاب والقلق، والتي تتداخل مع حياتهم اليومية.

قد يكون علاج متلازمة الألم المزمن صعبًا، لكنه ليس مستحيلًا، ويمكن أن يساعد مزيج من العلاجات مثل الاستشارة والعلاج الطبيعي وتقنيات الاسترخاء في تخفيف الألم والأعراض الأخرى المصاحبة له.

أسباب متلازمة الألم المزمن

لا يعرف الأطباء بالضبط ما الذي يسبب متلازمة الألم المزمن، وغالبًا ما يبدأ بإصابة أو حالة مؤلمة مثل:

  • التهاب المفاصل ومشاكل المفاصل الأخرى
  • آلام الظهر
  • الصداع
  • إجهاد العضلات والالتواءات
  • إصابات الإجهاد المتكررة، عندما تضع نفس الحركة مرارًا وتكرارًا ضغطًا على جزء من الجسم
  • الألم العضلي الليفي، وهي حالة تسبب آلام العضلات في جميع أنحاء الجسم
  • تلف الأعصاب
  • مرض لايم
  • كسور العظام
  • السرطان
  • ارتجاع الحمض أو القرحة
  • مرض التهاب الأمعاء (IBD)
  • متلازمة القولون العصبي (IBS)
  • انتباذ بطانة الرحم، عندما ينمو النسيج في الرحم خارجه
  • الجراحة

جذور CPS جسدية وعقلية، ويعتقد بعض الخبراء أن الأشخاص المصابين بهذه الحالة لديهم مشكلة في نظام الأعصاب والغدد التي يستخدمها الجسم للتعامل مع الإجهاد، وهذا يجعلهم يشعرون بالألم بشكل مختلف.

يقول خبراء آخرون أن CPS هي استجابة مكتسبة، وعندما يشعر الشخص بالألم، قد يبدأ في تكرار بعض السلوكيات السيئة حتى بعد اختفاء الألم أو تقليصه.

يمكن أن يؤثر الألم المزمن على الأشخاص من جميع الأعمار وكلا الجنسين، ولكنه أكثر شيوعًا بين النساء، والأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشديد وحالات الصحة العقلية الأخرى هم أكثر عرضة للإصابة بـ CPS.

أعراض متلازمة الألم المزمن

تؤثر متلازمة الألم المزمن على الصحة الجسدية والعواطف وحتى الحياة الاجتماعية بمرور الوقت، ويمكن أن يؤدي الألم إلى أعراض أخرى، مثل:

  • القلق
  • الاكتئاب
  • قلة النوم
  • الشعور بالتعب الشديد أو الإرهاق
  • العصبية
  • الشعور بالذنب
  • فقدان الاهتمام بالجنس
  • تعاطي المخدرات أو الكحول
  • مشاكل الزواج أو الأسرة
  • فقدان الوظيفة
  • أفكار انتحارية

يحتاج بعض الأشخاص المصابين بمتلازمة الألم المزمن إلى تناول المزيد والمزيد من الأدوية لإدارة آلامهم، مما قد يجعلهم معتمدين على هذه الأدوية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الألم المزمن علاج متلازمة الألم المزمن متلازمة الألم المزمن التهاب المفاصل متلازمة القولون العصبي

مواد متعلقة

أهمها فقدان الوزن المفاجئ، أعراض وأسباب سرطان المعدة

8 أعراض عند ظهورها يجب إجراء تحليل السكر

الأكثر قراءة

قلق بعد أنباء فرض رسوم على الموبايلات وارد الخارج وتوقف عملها داخل مصر (فيديو)

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

انتشار رائحة غاز بالإسكندرية بدءا من اليوم ولمدة 8 ساعات، والمحافظة تناشد المواطنين

لمدة 6 أشهر، غلق كلي لشارع الهرم وتحويلات مرورية لتنفيذ محطة مترو أنفاق المطبعة

مواعيد مباريات اليوم السبت 9-11- 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الإنجليزي

دي تاني مرة تعملها، فرج عامر يصب غضبه على هاني سليمان بعد هزيمة سموحة أمام الزمالك

ما بين مطرقة الإصلاح وسندان الحماية الاجتماعية، كيف تواجه الحكومة تحديات ارتفاع تكاليف المعيشة؟

أكسيوس: واشنطن أبلغت قطر وجود حماس "غير مقبول"

منوعات

المزيد

الكشف عن تفاصيل تخلص "جيفارا" من حياته بمحيط السفارة الألمانية في بغداد

تأثير مذهل للموسيقى على الذاكرة والعاطفة

الملكة رانيا تصطحب حفيدتها إيمان بنت الحسين إلى أول اجتماع عبر زووم

يضم مجوهرات وساعات وسيارات، دار سوذ بيز تنظم مزادا علنيا في السعودية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان اليوم الجمعة 08- 11- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

5 حلول سحرية لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي في الولاية الأخيرة لـ ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 9 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 9 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 9 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads