أبرزها الاكتئاب، أعراض وأسباب متلازمة الألم المزمن

الألم هو رد فعل طبيعي للجسم تجاه الإصابة أو المرض، وعندما يشفى الجسم، عادة ما يتوقف عن الشعور بالألم.

ولكن بالنسبة للعديد من الناس، يستمر الألم لفترة طويلة بعد زوال سبب، وعندما يستمر لمدة 3 إلى 6 أشهر أو أكثر، يُطلق عليه الألم المزمن.

حوالي 25٪ من الأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن يصابون بحالة تسمى متلازمة الألم المزمن (CPS)، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، في هذه الحالة يعاني الأشخاص من أعراض تتجاوز الألم وحده، مثل الاكتئاب والقلق، والتي تتداخل مع حياتهم اليومية.

قد يكون علاج متلازمة الألم المزمن صعبًا، لكنه ليس مستحيلًا، ويمكن أن يساعد مزيج من العلاجات مثل الاستشارة والعلاج الطبيعي وتقنيات الاسترخاء في تخفيف الألم والأعراض الأخرى المصاحبة له.

أسباب متلازمة الألم المزمن

لا يعرف الأطباء بالضبط ما الذي يسبب متلازمة الألم المزمن، وغالبًا ما يبدأ بإصابة أو حالة مؤلمة مثل:

التهاب المفاصل ومشاكل المفاصل الأخرى

آلام الظهر

الصداع

إجهاد العضلات والالتواءات

إصابات الإجهاد المتكررة، عندما تضع نفس الحركة مرارًا وتكرارًا ضغطًا على جزء من الجسم

الألم العضلي الليفي، وهي حالة تسبب آلام العضلات في جميع أنحاء الجسم

تلف الأعصاب

مرض لايم

كسور العظام

السرطان

ارتجاع الحمض أو القرحة

مرض التهاب الأمعاء (IBD)

متلازمة القولون العصبي (IBS)

انتباذ بطانة الرحم، عندما ينمو النسيج في الرحم خارجه

الجراحة

جذور CPS جسدية وعقلية، ويعتقد بعض الخبراء أن الأشخاص المصابين بهذه الحالة لديهم مشكلة في نظام الأعصاب والغدد التي يستخدمها الجسم للتعامل مع الإجهاد، وهذا يجعلهم يشعرون بالألم بشكل مختلف.

يقول خبراء آخرون أن CPS هي استجابة مكتسبة، وعندما يشعر الشخص بالألم، قد يبدأ في تكرار بعض السلوكيات السيئة حتى بعد اختفاء الألم أو تقليصه.

يمكن أن يؤثر الألم المزمن على الأشخاص من جميع الأعمار وكلا الجنسين، ولكنه أكثر شيوعًا بين النساء، والأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشديد وحالات الصحة العقلية الأخرى هم أكثر عرضة للإصابة بـ CPS.

أعراض متلازمة الألم المزمن

تؤثر متلازمة الألم المزمن على الصحة الجسدية والعواطف وحتى الحياة الاجتماعية بمرور الوقت، ويمكن أن يؤدي الألم إلى أعراض أخرى، مثل:

القلق

الاكتئاب

قلة النوم

الشعور بالتعب الشديد أو الإرهاق

العصبية

الشعور بالذنب

فقدان الاهتمام بالجنس

تعاطي المخدرات أو الكحول

مشاكل الزواج أو الأسرة

فقدان الوظيفة

أفكار انتحارية

يحتاج بعض الأشخاص المصابين بمتلازمة الألم المزمن إلى تناول المزيد والمزيد من الأدوية لإدارة آلامهم، مما قد يجعلهم معتمدين على هذه الأدوية.