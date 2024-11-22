9 أطعمة تحسن من المزاج وتمنع الاكتئاب

تحتوي بعض الأطعمة على مركبات قد تؤثر على النواقل العصبية الدوبامين والسيروتونين وحمض جاما أمينوبوتيريك، مما قد يحسن المزاج، وتشمل الأطعمة الصحية التي تعزز الحالة المزاجية الموز والشوفان والتوت والمكسرات وغيرها.

وتؤكد الأبحاث على العلاقة القوية بين النظام الغذائي وتحسين المزاج، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

1. الأسماك الدهنية

ترتبط الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة البيضاء غنية بنوعين من أحماض أوميجا 3 - حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وحمض الإيكوسابنتاينويك (EPA) - بانخفاض مستويات الاكتئاب.

2. الشوكولاتة الداكنة

قد تعمل الشوكولاتة الداكنة على تحسين الحالة المزاجية من خلال إطلاق سلسلة من المركبات التي تساعد على الشعور بالسعادة وتعزيز الصحة، بما في ذلك:

البوليفينولات

الفلافونويدات

الفيتامينات

المعادن

3. الأطعمة المخمرة

تعمل الأطعمة المخمرة على تحسين صحة الأمعاء والمزاج، وتشمل الأمثلة الصحية:

الكيمتشي (المخلل الكوري)

الزبادي

الملفوف المخلل

ويخلق التخمير البروبيوتيك، والتي تدعم نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء وقد تزيد من مستويات السيروتونين.

وتلعب ميكروبيوم الأمعاء دورًا في صحة الدماغ، حيث تُظهر الأبحاث وجود صلة بين بكتيريا الأمعاء المفيدة وانخفاض معدلات الاكتئاب.

4. الموز

يحتوي الموز على نسبة عالية من فيتامين ب6، الذي يساعد في إنتاج النواقل العصبية التي تساعد على الشعور بالسعادة مثل الدوبامين والسيروتونين.

وتوفر موزة ناضجة واحدة (115 جرامًا) 18 جرامًا من السكر و5.3 جرامًا من الألياف الغذائية.

عند تناولها مع الألياف، يتم إطلاق السكر ببطء في مجرى الدم، مما يسمح بمستويات سكر الدم المستقرة والتحكم في الحالة المزاجية بشكل أفضل، وقد تؤدي مستويات السكر في الدم المنخفضة جدًا إلى الانفعال وتغيرات المزاج.

ويساعد تناول الموز مع بروتين أو دهون صحية أيضًا في إبطاء الامتصاص ومستويات الجلوكوز الثابتة، وعلى سبيل المثال الموز وزبدة الفول السوداني أو إضافة موزة إلى وجبة إفطار متوازنة.

الموز مصدر ممتاز للبريبايوتكس، خاصة عندما يكون غير ناضج قليلًا مع القليل من اللون الأخضر على القشر.

5. الشوفان

يعد الشوفان مصدرًا ممتازًا للألياف، حيث يوفر 10 جرامات من الألياف الغذائية لكل 100 جرام من الشوفان المطحون.

6. التوت

يرتبط تناول المزيد من الفواكه والخضروات بانخفاض معدلات الاكتئاب.

على الرغم من أن الآلية غير واضحة، إلا أن اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة قد يساعد في إدارة الالتهاب المرتبط بالاكتئاب واضطرابات المزاج الأخرى.

يحتوي التوت على مجموعة واسعة من مضادات الأكسدة والمركبات الفينولية، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة الإجهاد التأكسدي، وهي غنية بشكل خاص بالأنثوسيانين، وهي الصبغة التي تمنح بعض التوت لونها الأرجواني الأزرق.

7. المكسرات والبذور

المكسرات والبذور غنية بـ:

البروتين النباتي

الدهون الصحية

الألياف

توفر التربتوفان، وهو حمض أميني مسؤول عن إنتاج السيروتونين المعزز للمزاج، وتشمل المكسرات:

اللوز

الكاجو

الجوز

البذور:

اليقطين

السمسم

عباد الشمس

المكسرات وال،بذور هي مكونات نظام MIND والنظام الغذائي المتوسطي، والتي قد تدعم صحة الدماغ، ويعزز كلا النظامين الغذائيين الأطعمة الطازجة الكاملة ويحد من تناول الأطعمة شديدة المعالجة.

8. القهوة

يمنع الكافيين الموجود في القهوة مركبًا طبيعيًا يسمى الأدينوزين من الارتباط بمستقبلات الدماغ التي تعزز التعب وتزيد من اليقظة والانتباه.

كما تزيد القهوة من إطلاق النواقل العصبية التي تعزز الحالة المزاجية مثل الدوبامين وحمض جاما أمينوبوتيريك (GABA).

9. الفاصوليا والعدس

الفاصوليا والعدس غنية بالألياف وبروتين نباتي، كما أنها مصدر ممتاز لفيتامينات ب.

تساعد فيتامينات ب على تحسين الحالة المزاجية عن طريق زيادة مستويات النواقل العصبية المهمة التي تنظم الحالة المزاجية مثل:

السيروتونين

الدوبامين

حمض جاما أمينوبوتيريك

تم ربط انخفاض مستويات فيتامينات ب هذه - وخاصة ب12 وب6 وحمض الفوليك (ب9) - باضطرابات المزاج، مثل الاكتئاب.

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