السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش السوري يعزز خطوط انتشاره في أرجاء ريف دمشق والمنطقة الجنوبية 

الجيش السوري، فيتو
الجيش السوري، فيتو

أصدرت القيادة العامة للجيش السوري بيانا اليوم السبت قالت فيه:يواجه شعبنا منذ عدة أيام وحتى صباح اليوم حربا إعلامية وإرهابية ممنهجة هدفها زعزعة أمن الوطن والمواطنين ونشر الفوضى والذعر بما يخدم الأجندة العدوانية.

بيان القيادة العامة للجيش السوري 

وأضافت القيادة العامة للجيش السوري:"  لم تتوقف المنصات الإعلامية التابعة للإرهابيين عن نشر الفيديوهات المضللة والأنباء الكاذبة حول ما يجري من أحداث على امتداد الجغرافيا السورية".
 وتابعت القيادة العامة بيانها:" تشدد القيادة العامة على أهمية الوعي لحجم المخطط المرسوم ضد وطننا الحبيب وعدم تصديق الشائعات والانجرار خلفها، ولتثقوا بجيشكم الباسل الذي نذر نفسه لصون أمنكم وضمان مستقبلكم".

الجيش السوري يعزز خطوط انتشاره في جميع أرجاء ريف دمشق

وجاء في البيان: تقوم وحدات قواتنا المسلحة بتعزيز خطوط انتشارها في جميع أرجاء ريف دمشق والمنطقة الجنوبية منعًا لوقوع أي حوادث نتيجة لتلك الفوضى التي يحاول الإرهابيون خلقها عبر منصاتهم وأدواتهم وخلاياهم النائمة في بعض المناطق

واختتمت القيادة العامة للجيش السوري بيانها: جيشنا الباسل يواصل تنفيذ عملياته النوعية ضد تجمعات الإرهابية بوتيرة عالية على اتجاهات أرياف حماة وحمص وريف درعا الشمالي مكبدًا الإرهابية مئات القتلى والجرحى وعشرات الآليات والعربات والعديد من المقرات والمستودعات والأسلحة والذخائر".


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش السوري سوريا دمشق ريف دمشق حماة

مواد متعلقة

بدأت بسقوط القنيطرة والسيطرة على المعابر.. جبهة تحرير الشام تبدأ في محاصرة العاصمة دمشق.. وقطع الإمدادات عن الجيش السوري

قوات الجيش السوري تنسحب من معضمية الشام بريف دمشق

الأكثر قراءة

خبير عسكري: دخل الجولاني الشهري 21 مليون دولار، وهذا مصير بشار الأسد

هل يشهد سعر الدولار ارتفاعات جديدة الفترة القادمة؟ خبيرة مصرفية توضح

هل توقف السعودية تأشيرات الزيارة للمصريين قبل رمضان؟غرفة السياحة ترد (فيديو)

الأرصاد الجوية تكشف مدى تأثير الطقس السيئ في ليبيا على مصر

جمعت 200 مليون جنيه، القبض على مستريحة طنطا بعد هروبها لدبي

دوري أبطال أفريقيا، شباب بلوزداد يفوز على ستاد أبيدجان ويشعل مجموعة الأهلي

وزارة التعليم تعلن تعميم رياضة الشطرنج رسميا بجميع المدارس

ما مفهوم قيم الأخلاق ومكانتها في الإسلام؟

منوعات

المزيد

خبيرعسكري يكشف سبب السحابة الأيونية فوق موقع استهدفته روسيا بصاروخ أوريشنيك

ضبط إبل خضعت لعمليات تجميل للمنافسة بمسابقة مليونية بالسعودية

الدومينيكان تعلن ضبط أكبر محاولة لتهريب المخدرات في تاريخها (فيديو)

دراسة: ثلث الكائنات الحية على الأرض قد تنقرض بحلول عام 2100

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 7- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7- 12- 2024 في الأسواق؟

سعر السكر اليوم السبت 7/12/2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

القصة الكاملة لتغريم عمرو دياب وإلزامه بدفع تعويض للشاب المصفوع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مفهوم قيم الأخلاق ومكانتها في الإسلام؟

أسماء سورة البلد وأسباب نزول بعض آياتها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام دار الهجرة (1 – 2)

المزيد
الجريدة الرسمية