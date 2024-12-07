بدأت بسقوط القنيطرة والسيطرة على المعابر.. جبهة تحرير الشام تبدأ في محاصرة العاصمة دمشق.. وقطع الإمدادات عن الجيش السوري

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات كبيرة على الساحة السورية، وذلك في ظل التقدم الكبير الذي حققته الجماعات المسلحة المنضوية تحت مسم هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني، وسط تراجع كبير لقوات الجيش السوري في العديد من المناطق القريبة من العاصمة دمشق.

خطة محاصرة العاصمة دمشق

شرعت الجماعات المسلحة في تنفيذ مخططها لمحاصرة العاصمة دمشق، والتي بدأت بالسيطرة على القنيطرة القريبة من الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي، والسيطرة على المعابر البرية لمنع وصول الإمدادات العسكرية إلى الجيش السوري.

أعلنت المعارضة السورية المسلحة، اليوم السبت، بدء قواتها تنفيذ "المرحلة الأخيرة بتطويق العاصمة دمشق"، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «سكاي نيوز».

ومنذ قليل، قالت مصادر في المعارضة السورية المسلحة: "بدأنا عملية عسكرية خاصة من محاور عدة لدخول العاصمة السورية دمشق".

أفادت وكالة “رويترز” الاخبارية، اليوم السبت، أن الفصائل المسلحة تدخل مدينة حمص السورية من الشمال والشرق.

الجيش السوري ينسحب من القنيطرة

وجاء ذلك بعدما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات السورية أخلت مواقعها في محافظة القنيطرة عند الحدود مع إسرائيل، لتنضم إلى مناطق باتت خارج سيطرة السلطات في غضون أيام إثر هجوم غير مسبوق للفصائل المعارضة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ"فرانس برس"، إن القوات الحكومية أخلت مواقع ونقاطا عسكرية وأمنية، بينما غادر العاملون في المؤسسات الحكومية "لتصبح المحافظة الواقعة عند الحدود مع إسرائيل خالية لأول مرة من الجيش السوري".

المرصد السوري لحقوق الإنسان مقره في بريطانيا، لكنه يعتمد على شبكة من المصادر الميدانية على الأرض في سوريا.

السيطرة على قواعد الجيش السوري جنوب البلاد

كما أفادت "رويترز" نقلا عن مصادر درزية، السبت، بسيطرتها على معظم قواعد الجيش بمحافظة السويداء جنوبي سوريا على الحدود مع الأردن.

وظلت قاعدة خلخلة الجوية الواقعة شمالي عاصمة المحافظة في المنطقة ذات الأغلبية الدرزية تحت سيطرة الجيش، حيث تعيد القوات تجميع صفوفها.

وأضاف المصادر أن مقر وحدة القوات الخاصة التابعة للجيش السوري في المدينة شهد وقائع انشقاق جماعية، مشيرا إلى أنت المئات من جنود الجيش السوري يحتمون الآن في أماكن تابعة للطائفة الدرزية.

جاء ذلك بعد سيطرة الفصائل المسلحة في وقت سابق السبت على مدينة السويداء، مركز المحافظة.

وفي السياق ذاته قال مسؤولون محليون ومصادر أمنية، اليوم السبت، إن عشرات من الجنود السوريين دخلوا العراق عبر معبر القائم الحدودي بالتنسيق مع القوات العراقية، بحسب ما أوردته رويترز.

وقالت وسائل إعلام عراقية محلية إن السلطات سمحت لأكثر من 1500 جندي وضابط سوري بالدخول إلى الأراضي العراقية عبر معبر القائم الحدودي.

ولم يصدر أي بيان من الجيش السوري بشأن هذا التطور.

وأخلت القوات الحكومية السورية بلدات تبعد حوالي 10 كيلومترات عن العاصمة دمشق من الجهة الجنوبية الغربية، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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