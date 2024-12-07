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رياضة

الترجي التونسي مفتاح مدرب بيراميدز لدراسة بطل مالي

يورتشيتش، فيتو
يورتشيتش، فيتو

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز: إن فريقه جاهز تماما لمواجهة دجوليبا المالي في إطار دوري أبطال أفريقيا.

 وشدد  على أن الفريق السماوي استعد جيدًا في الفترة الأخيرة لمواصلة مشواره القوي في البطولة القارية بعد الفوز بخماسية في الجولة الأولى أمام ساجرادا الأنجولي.

تصريحات مدرب بيراميدز 

أوضح المدير الفني لبيراميدز خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أنه شاهد المباراة الأخيرة لفريق دجوليبا في دوري الأبطال أمام الترجي التونسي ويعلم جيدا أنه فريق قوي رغم الخسارة برباعية ويمتلك لاعبين جيدين أغلبهم صغير السن، ويدرك أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق كونها تقام على أرض دجوليبا ووسط جماهيره، ويرغب بالتأكيد في الفوز وتعويض الخسارة الأولى.

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا بدوري الأبطال 

ويحل بيراميدز ضيفًا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء غد الأحد على ستاد ٢٦ مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

 

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة دجوليبا وبيراميدز

أقيم صباح اليوم بمقر الاتحاد المالي لكرة القدم، الاجتماع الفني الخاص بمباراة دجوليبا وبيراميدز، في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي فريق نادي بيراميدز الزي الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي في المقابل فريق نادي دجوليبا اللون الأحمر الكامل، بينما سيظهر حارس المرمى باللون الأخضر في الأسود.

وتم الاتفاق على تحرك بعثة بيراميدز مبكرا من فندق إقامتها في باماكو للوصول قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة تجنبا للزحام المتوقع في الطرق المؤدية لاستاد ٢٦ مارس.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، ومحمد نجم مسئول التسويق بالنادي.

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