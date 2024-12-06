دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يخوض أول تدريباته في باماكو استعدادا لمباراة دجوليبا (صور)

خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في العاصمة المالية باماكو استعدادا لخوض مباراة دجوليبا المالي، في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء الأحد على استاد ٢٦ مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وأقيم المران على ملعب مجمع تدريبات المنتخبات الوطنية في مالي، حيث استغرق التدريب قرابة ساعة ونصف، واشتمل على مجموعة من الوحدات الفنية والبدنية استعدادا للمباراة الهامة.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز تدريباته في مالي عند السادسة من مساء السبت على استاد ٢٦ مارس والذي تقام عليه المباراة.

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد ٢٦ مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

ويخوض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته اليوم في العاصمة المالية باماكو استعدادا لمواجهة نظيره نادي دجوليبا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يجري بيراميدز أول تدريباته على أحد ملاعب مجمع المنتخبات الوطنية في مالي في السادسة من مساء اليوم، على أن يخوض مرانه الأخير في السادسة من مساء السبت، على استاد ٢٦ مارس وهو الملعب الذي تقام عليه مباراة الأحد.

موعد المؤتمر الصحفي لبيراميدز بدوري الأبطال

ويحضر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام نظيره نادي دجوليبا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي الخاص بنادي بيراميدز في الثانية من ظهر غد السبت، بقاعة مؤتمرات استاد ٢٦ مارس الذي تقام عليه المباراة، فيما سيكون المران الأساسي بالملعب في السادسة مساء، وسيكون مفتوحا أمام الإعلام لمدة ١٥ دقيقة.

ويرافق المدير الفني في المؤتمر الصحفي للحديث لوسائل الإعلام في مالي، المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي.

وصول بعثة بيراميدز إلى مالي

وكانت بعثة بيراميدز وصلت إلى مالي فجر اليوم الجمعة برئاسة ممدوح عيد، مساء الخميس على متن رحلة طيران خاصة استغرقت ٨ ساعات، لخوض لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يتصدر بيراميدز قمة المجموعة برصيد ٣ نقاط بعد الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف على ساجرادا الأنجولي في لقاء الجولة الأولى

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