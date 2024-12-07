وكيل التعليم بالشرقية يتفقد 4 مدارس

أكد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الشرقية أن الدولة تولي اهتماما خاصًا بالتعليم العام والفني، وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية، للوصول لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب والطالبات يتماشى مع تطورات العصر الحديث لتخريج فني ماهر مبتكر.

رمضان زار أربع مدارس بإدارة بلبيس التعليمية- فيتو

رمضان يشارك بنات الثانوية الصناعية طابور الصباح

جاء ذلك عند تفقده فصول مدرسة بلبيس الثانوية الصناعية بنات بإدارة بلبيس التعليمية وتفقد أيضا ورش المدرسة والأقسام العملية داخل المدرسة وشارك الطالبات بعض الحصص العملية داخل قسم الملابس الجاهزة والزخرفة والإعلان والتركيبات والمعدات الكهربية وتوجه لقسم الأجهزة الدقيقة والتحكم الآلي، وناقش الطلابات فيما تم دراسته من المناهج المقررة.

خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

وأكد وكيل أول الوزارة على أهمية تدريب الطالبات، مشيرا إلى أن التعليم الفني يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة ويعتبر قاطرة التنمية ودعامة هامة من دعامات منظومة التعليم، حيث يسعى بنوعياته المختلفة لإعداد قوى عاملة ماهرة لخدمة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتصب مباشرة في سوق العمل.

رمضان زار اربع مدارس بإدارة بلبيس التعليمية -فيتو

مستوى التعليم فى بلبيس الثانوية الصناعية للبنين

كما تفقد انتظام سير العمل والدراسة بمدرسة بلبيس الثانوية الصناعية بنين تأسيس عسكري، وأكد أن خطة الدولة تهدف نحو الارتقاء والنهوض بمستوى التعليم الفنى وتطويره لما يمثله من أهمية كبرى لمستقبل الصناعة والمشروعات القومية الكبري.

متابعة كراسات الطلاب والتقييمات الأسبوعية

ووجه بضرورة متابعة كراسة الحصة والتقييمات الأسبوعية ومتابعة اختبارات شهر نوفمبر، واطمئن على انتظام سير الدراسة داخل الفصول وتابع التدريب العملي في الورش ثم تفقد تدريب التربية العسكرية وممارسة الأنشطة الرياضية، مشددا على أهمية تسجيل الغياب اليومي في السجلات الخاصة به ومتابعة نسبة غياب الطلاب.

رمضان زار اربع مدارس بادارة بلبيس التعليمية -فيتو

مدرسة ميتكيس الابتدائية

كما تفقد مدرسة ميتكيس أيضا الابتدائية بإدارة بلبيس التعليمية، وشدد خلال الزيارة على ضرورة متابعة المعلمين لكراسة الحصة لتلاميذ وتحديث قوائم الفصول والمشاركة في مبادرة تجميل ودهان المدرسة.



تفقد مدرسة ميت ربيعة الابتدائية

وتوجه لمتابعة انتظام سير الدراسة بميت ربيعة الابتدائية متفقد فصول المدرسة واطمئن على انتظام سير الدراسة وناقش التلاميذ فيما تم دراسته من المناهج الدراسية، وشدد على متابعة تحديث قوائم الفصول ومتابعة كراسة الحصة ومتابعة اختبار شهر نوفمبر حسب الجداول الاسترشادية، ووجه بالعمل على تجميل المدرسة تجميل المدرسة وزراعة الأشجار المثمرة

رمضان زار أربع مدارس بإدارة بلبيس التعليمية -فيتو

شدد رمضان علي مديري ووكلاء المدارس والإشراف اليومي، التأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي قبل غلق البوابات تحسبا لأن يكون هناك طلاب مازالوا بالمدرسة.

الشكر لمديري المدارس ومحاولة جعل المدارس مصادر جذب للطلاب

وفي ختام جولته التفقدية داخل المدارس وجه وكيل أول الوزارة الشكر لإدارة المدارس وأعضاء هيئة التدريس وحثهم على مواصلة وبذل المزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية وخدمة ابنائنا الطلاب بالمدارس وجعل المدارس مصدر جذب للطلاب.

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