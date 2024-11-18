وكيل تعليم الشرقية يفاجئ مدرسة كمال عابدين بشرق الزقازيق

تابع محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، انضباط سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد كمال عابدين الابتدائية للوقوف على مدى التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة.

متابعة الواجبات المدرسية وكراسة الحصة

وكذلك تابع موقف كثافات الطلاب والعجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس وتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة، حيث تفقد ذلك بحضور الدكتور أمين منصور مدير عام إدارة شرق الزقازيق التعليمية وبشر حسين بشر مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية وعبد الشافي حسن مدير عام إدارة منيا القمح التعليمية وتابع سير العمل وانتظام الدراسة داخل المدرسة

تحليل نتائج الاختبارات بشهر أكتوبر

وتفقد فصول المدرسة واطمئن على ارتفاع نسبة حضور التلاميذ وناقشهم فيما تم دراسته من المناهج التعليمية موجها إلى تحليل نتائج اختبار شهر أكتوبر لجميع الصفوف الدراسية مع اعداد خطة لوضع برامج علاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة والرياضيات واللغة الإنجليزية وتكليف معلمي هذه المواد بالتنفيذ تحت إشراف التوجيه المختص لكل مادة وتفقد سيادته فناء المدرسة وممارسة الأنشطة الرياضية للتلاميذ

تنفيذ كافة تعليمات الوزارة

وأكد وكيل أول الوزارة على تنفيذ تعليمات الوزارة بالاهتمام بممارسة الأنشطة التربوية الرياضية والثقافية والفنية ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية، كما شددعلي ضرورة متابعة الواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية، وتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات وأعمال السنة مُشددًا علي متابعة أداء الطلاب للمهام الدراسية داخل المدرسة.

وفي ختام زيارته، أكد محمد رمضان وكيل أول تعليم الشرقية على مديري ووكلاء المدرسة والإشراف اليومي التأكد من مغادرة جميع التلاميذ للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي والالتزام بمواعيد المقررة متمنيا التوفيق للجميع.

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