الأحد 24 نوفمبر 2024
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وكيل تعليم الشرقية يتفقد  مدرسة الصالحية الثانوية الزراعية 

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

تفقد محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية انتظام سير الدراسة بمتابعة مدرسة الصالحية الثانوية الزراعية  بحضور محمد درهوس مدير عام إدارة الصالحية الجديدة وهو ماياتى استكمالا لجولته الميدانية الصباحية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة الصالحية الجديدة التعليمية وذلك  تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والمهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية 

 

اهمية تدريب الطلاب على خطة المناهج 

واطمئن علي انتظام سير الدراسة بالاقسام العملية داخل المدرسة واكد علي أهمية تدريب الطلاب طبقا لخطة المناهج الدراسية وتفقد سيادته مشتل المدرسة 

دور المعلمين فى تعديل سلوكيات الطلاب

طالب رمضان المعلمين بالمدرسة بالعمل علي تنمية الوعي لدي الطلاب  بالتغيرات المناخية والتأكيد على دورهم من خلال تعديل السلوكيات من خلال ممارسات بيئية صحيحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وذلك من خلال تنمية الوعي الطلابي بترشيد استهلاك الكهرباء وترشيد استهلاك المياه والمحافظة علي البيئة من التلوث واعداد أنشطة طلابية لتنمية وعي الطلاب والطالبات بالقضايا البيئية والتغيرات المناخية، تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتعليم الواردة في "رؤية مصر 2030 في المرحلة القادمة

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التاكد من مغادرة الطلاب المدرسة قبل الغلق 

ووجه وكيل اول الوزارة لتعليم الشرقية مديري ووكلاء المدرسة والإشراف اليومي بالتأكد من مغادرة جميع الطلاب والطالبات للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي ومنع كافة أشكال العنف، والعقاب البدني، والتنمر داخل المدارس، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية

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محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة لبتربية والتعليم والتعليم الفنى محافظة الشرقية انتظام سير الدراسة مدلرسة الصالحية الثانوية الزراعية محمد درهوس مدير عام ادارة الصالحية الجديدة

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