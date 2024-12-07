الجيش السوري ينسحب من الحدود مع إسرائيل

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات السورية أخلت مواقعها في محافظة القنيطرة عند الحدود مع إسرائيل، اليوم السبت، لتنضم إلى مناطق باتت خارج سيطرة السلطات في غضون أيام إثر هجوم غير مسبوق للفصائل المعارضة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ"فرانس برس"، إن القوات الحكومية أخلت مواقع ونقاطا عسكرية وأمنية، بينما غادر العاملون في المؤسسات الحكومية "لتصبح المحافظة الواقعة عند الحدود مع إسرائيل خالية لأول مرة من الجيش السوري".

المرصد السوري لحقوق الإنسان مقره في بريطانيا، لكنه يعتمد على شبكة من المصادر الميدانية على الأرض في سوريا.

كما أفادت "رويترز" نقلا عن مصادر درزية، السبت، بسيطرتها على معظم قواعد الجيش بمحافظة السويداء جنوبي سوريا على الحدود مع الأردن.

وظلت قاعدة خلخلة الجوية الواقعة شمالي عاصمة المحافظة في المنطقة ذات الأغلبية الدرزية تحت سيطرة الجيش، حيث تعيد القوات تجميع صفوفها.

وأضاف المصادر أن مقر وحدة القوات الخاصة التابعة للجيش السوري في المدينة شهد وقائع انشقاق جماعية.

وقالت المصادر إن المئات من جنود الجيش السوري يحتمون الآن في أماكن تابعة للطائفة الدرزية.

جاء ذلك بعد سيطرة الفصائل المسلحة في وقت سابق السبت على مدينة السويداء، مركز المحافظة.

وأمهلت المعارضة المسلحة في السويداء، أمس الجمعة، الجيش السوري 24 ساعة للانسحاب من المحافظة.

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