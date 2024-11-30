"قومي المرأة الشرقية" يطلق حملة طرق الأبواب لتنمية المرأة الريفية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية، تستهدف تنمية المرأة الريفية والحضارية على حد سواء وإزالة الضغوط المجتمعية عنها لتعزيز تمكينها في المجتمع بمحافظة الشرقية.

وقالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية إنه في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، قام الفرع بالتعاون مع هيئة كير مصر بالشرقية وذلك بتنفيذ دورة تدريبية يومي ١٨، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ م، وذلك للمشاركات في الحملة للتدريب على مهارات التواصل ومنهجية حملات طرق الأبواب وشرح أهداف الحملة واستعراض الرسائل الخاصة بها واستهدفت الحملة قرى ( العصلوجي - النخاس - الطيبة - الزنكلون) مركز الزقازيق .

بالإضافة إلى حيي أول وثان بـ مدينة الزقازيق وقرى (الحلوات - كفور نجم ) مركز الإبراهيمية وقرى ( شلشلمون - تلبانة - ميت بشار- ميت سهيل ) مركز منيا القمح، وقرى ( ديرب البلد - ديرب السوق - صافور) مركز ديرب نجم بإجمالي (٨٣٣١) زيارة مستهدفة.

كما تم مقابلة ( ١٢٦٧٤ ) سيدة و( ٢٨٧١ ) رجل لمناقشة رسائل الحملة وشارك فى الحملة عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة ورائدات المجلس والشابات المتطوعات والواعظات.

حملة طرق الأبواب تهدف لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أن الحملة تهدف إلى مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة كختان الإناث، الزواج المبكر ، العنف الأسرى والجدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين وهما التمكين الإقتصادى للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.

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