الأحد 01 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ الشرقية يعقد اجتماعا لمناقشة مقترحات تنفيذ محاور مرورية

محافظ الشرقية خلال
محافظ الشرقية خلال الاجتماع

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماعا  لبحث محاور مرورية جديدة مع اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل.

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تخفيف حدة التكدسات المرورية 

وبالإضافة إلى حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام والمهندس محمد صلاح رئيس قطاع المشروعات بمديرية الطرق والنقل وذلك لاستعراض ومناقشة المقترحات لتنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة بالمراكز والمدن لتخفيف حدة التكدسات المرورية وحل الأزمات المرورية المتعددة بالمناطق الحيوية والتيسير على المواطنين في تنقلاتهم اليومية وذلك بمكتبه بالديوان العام.

 

توفير الوقت والجهد على المسافرين 

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق بديلة تساهم في توفير الوقت والجهد وتحسين الصورة البصرية أمام المسافرين.

 

استعراض عدد من المقترحات بإنشاء محاور جديدة 

وخلال الإجتماع تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بإنشاء محاور مرورية جديدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة ورصف شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية لتوسعتها والمساهمة في حل مشكلة التكدس المروري داخل المدن خاصة في أوقات الذروة.

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التأكد من توصيل كافة المرافق 

وفي نهاية الاجتماع أكد المحافظ على ضرورة التأكد من توصيل كافة المرافق الحيوية بالشوارع والطرق التي ستشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة وذلك بالتنسيق مع إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام وذلك حفاظًا على المال العام.

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المهندس حازم الاشنمونى محافظ الشرقية اللوار عبدالغفاد الديب سكرتير عام المحافظة محاور مرورية جديدة المهندس احمد فورى وكيل وزارة الطرق والنقل محمد نعمة كوجك سكرتير مساعد

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