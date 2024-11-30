الأحد 01 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ الشرقية يتفقد المحاور المرورية الجديدة بالزقازيق

محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد المحاور المرورية المقترحة

 أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن محافظة  الشرقية وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها، فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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مقترحات المحاور المرورية 

 جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمقترحات المحاور المرورية الجديدة بمدينة الزقازيق وذلك لمناقشاتها على أرض الواقع، تمهيدًا للبدء في تنفيذها لحل مشكلة التكدس المروري داخل المدينة خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت وعدم تعطيل مصالح المواطنين إلى جانب تحسين الصورة البصرية وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

 

بداية جولة المحافظ 

 بدأت جولة المحافظ بمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية برصيف المشاة المقام أمام سور جامعة الزقازيق بشارعي أبو بكر الصديق وجمال عبد الناصر بمتوسط عرض 2.5 م وبتكلفة 2 مليون جنيه، والذي يأتي تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة ولتوفير ممشى آمن للمواطنين وطلاب الجامعة.

 

التنسيق بين رئيس حى ثان ومديرية الطرق 

 شدد المحافظ على رئيس حي ثان بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بتطبيق المواصفات القياسية لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد.

 

المقترح المرورة الجديد بشارع المنشية 

 توجه محافظ الشرقية لتفقد المقترح المروري الجديد بشارع المنشية وامتداده الرابط بين طريق الزقازيق / ميت غمر مرورًا بطريق مصرف إكوه وصولًا لطريق الزقازيق / ديرب نجم بطول 900 م وذلك لمعاينته على الطبيعة والبدء في إعداد المقايسات اللازمة لأعمال الرصف والتطوير والاستفادة منه كمحور مروري جديد يساهم في فك الإختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق.

 

تكليف السكرتير العام بعقد اجتماع  بمكتبه 

كلف المحافظ اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة بعقد اجتماع عاجل بمكتبه مع وكيلي وزارتي الطرق والنقل والزراعة لوضع المقايسات والدراسات اللازمة لتغطية أو ردم خليج الإحباطي المار بالمحور المروري المقترح، وذلك للبدء في رصف ورفع كفاءة الطريق والاستفادة منه بما يحقق النفع والصالح العام.

التنبيه على أصحاب أراضي الفضاء بتسويرها 

 شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنبيه على المواطنين أصحاب قطع الأراضي الفضاء بامتداد شارع طلبة عويضة وصولًا لمدينة القنايات بتسويرها، وذلك حتى لا تتحول لمقالب عشوائية تصلح مأوى للحشرات والحيوانات الضالة وتسبب خطرًا داهمًا على صحة وسلامة المواطنين مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال غير الملتزمين.

 

رفع كفاءة شارع سعد زغلول 

 اختتم المحافظ جولته بتفقد مقترح تطوير ورفع كفاءة ورصف شارع  سعد زغلول بدءًا من كوبري جامعة الزقازيق وصولًا لميدان عرابي بطول 3 كم، والذي يعد من الشوارع الرئيسية والهامة داخل مدينة الزقازيق مشددًا على سرعة الانتهاء من وضع المقايسات اللازمة للبدء في أعمال التطوير وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشارع.

 

وضع لوحات إرشادية بالشارع

 وجه المحافظ وكيل إدارة المرور بوضع لوحات إرشادية بشارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق لتنظيم انتظار السيارات لتكون بالتوازي مع الرصيف، وذلك لتوسعة الشارع وفتحه أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

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تكليف رئيس حى أول بإعادة التنظيم 

 كما كلف المحافظ رئيس حي أول بإعادة تنظيم الوضع الحالي لصناديق القمامة بالشارع ووضعها في الأماكن الحيوية والظاهرة للمواطنين حفاظًا على البيئة والشكل الجمالي والحضاري ولتحقيق الاستفادة منها بالشكل الأمثل مع استمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتهذيب الأشجار وإلزام أصحاب المحال والمنشآت التجارية بالمساحات المخصصة لهم، وعدم التعدي على حرم الرصيف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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