الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية: استمرار أعمال رصف طريق الحسينية - صان الحجر

أعمال رصف طريق الحسينية
أعمال رصف طريق الحسينية صان الحجر

قام المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية بالمتابعة الميدانية للإطمئنان على نسب تنفيذ أعمال رصف طريق الحسينية / صان الحجر بتكلفة إجمالية ٨٠ مليون جنيه،  والتي تتم علي ثلاث مراحل بأطوال ١٥ كيلو متر تقريبا 

الانتهاء من 4,5 كم حتى مدخل صان الحجرالقبلية 

ولفت الي أن الوصلة الأولي من سعود حتي المغربي والوصلة الثانية من المغربي حتي العزبة البيضاء والوصلة الثالثة من العزبة البيضاء حتي مدخل بوابة صان الحجر القبلية وتم الانتهاء من 4.5 كم من العزبة البيضاء حتي مدخل بوابة مدينة صان الحجر القبلية وجاري العمل في فرد السن وتشغيله في هذه الوصلة عبارة عن الطبقة الأسفلتية الثانية من ملف السواح حتي الفولي الصغيرة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الاعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس محمد العوضى رئيس مركز ومدينة الحسينية المتابعة الميدانية الاطمئنان على نسب التنفيذ أعمال رصف طريق الحيبنية صان الحجر القبلية من سعود حتى المغربى من المغربى للعزبة البيضاء من العزبة البيضاء حتى مدخل صان الحجر

مواد متعلقة

رحيلهم فجعنا، أهالي الشرقية تودع ضحايا لقمة العيش بحادث الحسينية

تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع الحسينية في الشرقية

حملة توعية للفريق الطبى بمستشفى الحسينية حول مقاومة المضادات الحيوية

مياه الشرقية: استمرار تنظيم القوافل المائية بمركز الحسينية

الأكثر قراءة

خبير يكشف أسباب ارتفاع سعر الدولار فوق الـ50 جنيها لأول مرة في تاريخه

أسد الحملاوي يحل أزمة تعاقد الأهلي مع مهاجم

بسعر 184 ألف جنيه، أقساط شقق "سكن كل المصريين 5" بالمحافظات

سعر الدولار في البنك الأهلي، العملة الخضراء تتخطى 50 جنيها رسميا الآن

أعلى سعر لصرف الدولار الآن في 5 بنوك مصرية (آخر تحديث)

الجنيه الذهب يشتعل في منتصف تعاملات اليوم، وصل لهذا السعر

الجولاني لأهالي حمص ودرعا ودير الزور: جهزوا أنفسكم

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

منوعات

المزيد

اكتشاف تشابه بين المياه على المذنب "67P" ومحيطات الأرض

تأجيل عودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض لهذا السبب

دراسة: الهواء الملوث يشكل خطرًا على صحة الحوامل والأجنة

ويلسون بيثيل يكشف تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والدنيس في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو والجوافة في سوق العبور

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الخميس 5-12-2024 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 5-12-2024 في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ضوابط تقييم الصف الأول والثاني الابتدائي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة لفك الضيق وسعة الرزق

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقته بالحظ السعيد والراحة النفسية

ما وظيفة غير القادرين على الجهاد؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية