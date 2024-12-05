محافظ الشرقية: استمرار أعمال رصف طريق الحسينية - صان الحجر

قام المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية بالمتابعة الميدانية للإطمئنان على نسب تنفيذ أعمال رصف طريق الحسينية / صان الحجر بتكلفة إجمالية ٨٠ مليون جنيه، والتي تتم علي ثلاث مراحل بأطوال ١٥ كيلو متر تقريبا

الانتهاء من 4,5 كم حتى مدخل صان الحجرالقبلية

ولفت الي أن الوصلة الأولي من سعود حتي المغربي والوصلة الثانية من المغربي حتي العزبة البيضاء والوصلة الثالثة من العزبة البيضاء حتي مدخل بوابة صان الحجر القبلية وتم الانتهاء من 4.5 كم من العزبة البيضاء حتي مدخل بوابة مدينة صان الحجر القبلية وجاري العمل في فرد السن وتشغيله في هذه الوصلة عبارة عن الطبقة الأسفلتية الثانية من ملف السواح حتي الفولي الصغيرة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الاعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة..

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