ضبط 9 طن دقيق بلدي مدعم داخل مخبز بأسيوط

قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إنه تم تحرير 547 مخالفة تموينية وضبط 9 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء فضلًا عن ضبط 520 بطاقة تموينية داخل مخبز بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك خلال عدة حملات تموينية بالأسواق والمخابز والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز بأسيوط على مدار أسبوع بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية (التموين - الوحدات المحلية - مباحث التموين - جهاز حماية المستهلك - الأجهزة الرقابية) وذلك ضمن خطة المحافظة لحماية جمهور المستهلكين والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة جشع بعض التجار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ضبط 9 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين بقيادة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة بأسيوط شنت عدة حملات بالتنسيق مع إدارتها الخارجية بالمراكز والقرى وذلك في إطار تشديد الرقابة علي جميع المنشآت التموينية والرقابة علي الأسواق وضبط التلاعب في الأسعار وأسفرت الحملات على مدار أسبوع على تحرير 547 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق منهم 96 محضر في مجال الأسواق حيث تم ضبط 9 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء وضبط 148 علبة لبن أطفال خاص بوزارة الصحة و46 طبق كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحرير 451 محضر في مجال المخابز البلدية

كما تم ضبط 340 علبه أعشاب منتهية الصلاحية و520 بطاقة تموينية داخل مخبز بالمخالفة للقانون وضبط بويات منتهية الصلاحية وتحرير 3 محاضر سلع غذائية منتهية الصلاحية ومحضر تصرف في سلع تموينية ومحضرين تصرف في الرصيد الاستراتيجي لمستودعات بوتاجاز وتحرير 14 محضر غلق تجار تموينيين فضلًا عن تحرير 13 محضر عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية وتحرير 8 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر وتحرير 49 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية بالإضافة إلى تحرير 451 محضر في مجال المخابز البلدية ما بين محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تيليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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