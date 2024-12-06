محافظ أسيوط يكرم معلمة ومديرة مدرسة لتميزهما في العمل (صور)

كرم اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط معلمة ومديرة مدرسة لتميزهما في العمل، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى للمحافظة واللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط والمقدم محمد إسماعيل مدكور نائبًا عن المستشار العسكرى للمحافظة وكافة أعضاء المجلس من مديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

محافظ أسيوط يتفقد عددا من المدارس

وكان محافظ أسيوط قام بعدة جولات تفقدية خلال الآونة الأخيرة على بعض مدارس المحافظة بمدينة أسيوط والقرى والمراكز وكان حريصًا على متابعة مدى انتظام العملية التعليمية وحسن سير العمل داخل الفصول الدراسية.

محافظ أسيوط يكرم معلمة لجهودها مع التلاميذ

محافظ أسيوط يكرم مديرة الوحدة العربية الابتدائية

ففي جولة تفقدية بمدرسة الوحدة العربية الابتدائية بشارع المحافظة بحي شرق مدينة أسيوط وأشاد المحافظ باهتمام مديرة المدرسة عزة عبد السلام عبد المطلب بالمنظومة التعليمية وحسن أدائها داخل المدرسة فقرر تكريمها ومنحها شهادة تقدير تحفيزا لها على بذل المزيد من الجهد.

وفي مدرسة بصرة الإبتدائية المشتركة التابعة إدارة الفتح التعليمية وفي أحد الفصول الدراسية التى حرص محافظ أسيوط على دخولها لاحظ معلمة الفصل وتدعى نادية علي تقوم بالشرح للتلاميذ بطريقة شيقة جذابة وكانت إستجابة التلاميذ لها ملموسة وأعرب المحافظ حينها عن إعجابه بالطريقة التي تستخدمها المعلمة داخل الفصل واستجابة التلاميذ لها فقرر تكريمها ومنحها شهادة تقدير.

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