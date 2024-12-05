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محافظات

محافظ أسيوط يسلم جوائز لـ 23 من الأبطال الرياضيين (صور)

تكريم الأبطال الرياضيين
تكريم الأبطال الرياضيين بمحافظة أسيوط، فيتو

 شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط تكريم الأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بقاعة نادي أسيوط الرياضي وسط أجواء من البهجة والسعادة بين الحضور، جاء ذلك بحضور أحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، والمهندس مجدي سليم رئيس مجلس إدارة نادي أسيوط الرياضي وعضو مجلس الشيوخ، وأحمد الشناوي عضو مجلس النواب، وأحمد ثابت رئيس حي شرق، وخالد ذو الفقار نائب رئيس مجلس إدارة نادي أسيوط الرياضي، وحسين أحمد مدير الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة، والأبطال الرياضيين ولفيف من أولياء الأمور وأعضاء النادي وأعضاء فريقYLY التابع لمديرية الشباب والرياضة بأسيوط.

 بدأت الفعالية بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها كلمات الحضور، والتي رحب خلالها المهندس مجدي سليم رئيس مجلس إدارة نادي أسيوط الرياضي بالمحافظ على حضوره ودعمه الدائم للرياضة والرياضيين وجهوده خلال الفترة الماضية بالقطاعات المختلفة.

ولفت إلى الجهود المبذولة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تذليل العقبات والاهتمام بالشباب وممارستهم للرياضة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على ظهور المزيد من الأبطال الرياضيين من محافظات الصعيد، حيث أن محافظة أسيوط تعتبر مفرغة للأبطال ودومًا في مراكز متقدمة بالمنافسات الرياضية المختلفة مقدمًا الشكر والتقدير لأولياء الأمور من الآباء والأمهات لمساندتهم ودعمهم لذويهم وأبنائهم وحرصهم على ممارستهم للرياضة ومثابرتهم ليكونوا أبطال حقيقيين.

تذليل العقبات أمام ممارسة الشباب والنشء للرياضة

 وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام ممارسة الشباب والنشء للرياضة لما لها من أهمية على الصحة والقدرات الفكرية والعقلية وتخلق روح المنافسة وتعمل على صقل خبرات الموهوبين، خاصة مع الإهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب والرياضة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على المجتمع والدولة ويساهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

محافظ أسيوط يقدم التهنئة والتحية والتقدير للأبطال الرياضيين

 وطالب محافظ أسيوط الشباب بممارسة الرياضة والتدريب والتأهيل وتعلم صناعات يدوية وصقل مهاراتهم وريادة الأعمال خاصة وأن محافظة أسيوط بها إمكانات بشرية ومادية كبيرة علينا فقط استغلاله الاستغلال الأمثل لنكون من أفضل المحافظات في القطاعات المختلفة مقدمًا التهنئة والتحية والتقدير للأبطال الرياضيين الذين جعلونا فخورين ومرفوعين الرأس أمام باقي محافظات الجمهورية بحصولهم على المراكز الأولى والميداليات متمنيًا لهم الاستمرار في التفوق والتميز والنجاح والتقدم.

 كما تحدث خلال الاحتفال "جوي روماني" بطلة الشطرنج نيابة عن اللاعبين الأبطال، وأحمد الشناوي عضو مجلس النواب فضلًا عن أحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط الذي استعرض أعداد الميداليات (الذهبية والفضية والبرونزية) التي حصل عليها أبناء المحافظة خلال الفترة الماضية في مختلف الرياضات والمسابقات الدولية والقارية والعربية، حيث أن أسيوط تذخر بالعديد من الأبطال مشيدًا بالاهتمام الذي يوليه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط لقطاعي الشباب والرياضة واهتمامه بتذليل العقبات أمام الفرق المشاركة في المسابقات والتنافس على المراكز الأولى فضلًا عن الدعم الذي يوليه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لممارسة الشباب للرياضة.

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 وفي نهاية الفعالية؛ سلم محافظ أسيوط ؛ الميداليات وشهادات التقدير والجوائز المادية للأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة في الألعاب المختلفة حيث تم تكريم 23 لاعبا ولاعبة حاصلين على بطولات عالمية وقارية وعربية في الألعاب الفردية فضلًا عن تكريم 3 لاعبين من ذوي الهمم أبطال على ميداليات وبطولات على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى تكريم الفريق الأول للكرة الطائرة بمركز شباب درنكة لصعوده إلى الدوري الممتاز "أ" (دوري المحترفين).

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