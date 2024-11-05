ضبط 12 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالبداري في أسيوط

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتصدي لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتنفيذ الحملات في مواعيد مختلفة لتحقيق الانضباط والقضاء على جميع صور التلاعب وردع كل من تسول له نفسه اﻹضرار بحقوق المواطنين.

رصد أي صور للاستغلال التجارى وحماية جمهور المستهلكين من الغش

وأشار محافظ أسيوط إلى اتخاذ الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عدة إجراءات وقرارات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه مطالبًا بإحكام الرقابة على الأسواق ورصد أي مخالفات أو أي صور الاستغلال التجارى وحماية جمهور المستهلكين من الغش بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط قد شنت حملة مفاجئة على الأسواق بالاشتراك مع إدارتي تموين البدارى وصدفا وتم ضبط مخزن بمركز البداري يقوم بتجميع الدقيق البلدى المدعم مخصص للمخابز البلدية ومربوط على منظومة الخبز البلدي حيث تقدر الكمية المظبوطة بـ 12 طن دقيق بلدي مدعم قام صاحب المخزن بتجميعها بدون وجه حق وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على كمية الدقيق المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جدير بالذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة وهي أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.