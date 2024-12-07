السبت 07 ديسمبر 2024
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محافظ أسيوط يسلم 21 ماكينة خياطة و15 فرنا للسيدات الأرامل والمعيلات (صور)

محافظ أسيوط يسلم
محافظ أسيوط يسلم ماكينات الخياطة، فيتو

سلم اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط 36 ماكينة خياطة وفرنا منزليا بمشتملاتهما للسيدات المعيلات والأرامل وذوات الهمم والفئات الأولى بالرعاية بقرى ومراكز ومدن المحافظة كمشروعات مدرة للدخل للمساهمة في رفع العبء عن كاهل تلك الأسر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

 

جاء ذلك خلال الفاعلية التي أقيمت في الديوان العام بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وعزة عبد العال مدير عام خدمة المواطنين وعبير عبد الغنى مدير وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

محافظ أسيوط يسلم 21 ماكينة خياطة بمشتلامتها للأسر الأولى بالرعاية 

 

حيث سلم محافظ أسيوط 21 ماكينة خياطة بمشتلامتها من أتواب قماش و15 فرن منزلي بمشتملاتها من أسطوانات البوتاجاز وأجولة دقيق مجانية للمستفيدات من السيدات الأرامل والمعيلات وذوات الهمم من الفئات الأولى بالرعاية بالقرى والمراكز وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ويأتي ذلك في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لحياة الإنسان" التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري، وتطوير المهارات لتعزيز فرص العمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين. 

 

وأشار محافظ أسيوط إلى الإهتمام الذي توليه الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومساندة فئات المجتمع الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وخاصة المرأة ذات الظروف الخاصة من خلال تنفيذ حزمة من الأنشطة التنموية المستدامة في مجالات التمكين الاقتصادي لتحسين مستوى معيشتهن وجعلهن قادرات على الإنتاج والتحول من الاتكالية إلى الاعتماد على الذات.

 

محافظ أسيوط يسلم 40 ماكينة خياطة وفرنا منزليا للسيدات الأرامل (صور)

محافظ أسيوط يسلم حقائب وأدوات مدرسية لـ500 طالب من الأيتام والأولى بالرعاية

 

وأكد محافظ أسيوط على تقديم كافة سبل الدعم لهذه الفعاليات التي توفر مشروعات وتدر دخلًا دوريًا لهذه الأسر التي سوف تتحول إلى طاقات منتجة تساعدهم في تحسين مستوى معيشتهم وغيرها من المجالات التنموية ذات المردود الإيجابي على نمو الناتج المحلي وتحقيق التنمية الإقتصادية لافتًا إلى أنه بالإصرار والعزيمة والمثابرة يمكن لأصحاب هذه المشروعات النجاح وتكون مشروعات أكبر موضحًا أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وتفعيل المشاركة المجتمعية ودعم جهود الدولة لتوفير كافة أوجه الدعم لأبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

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