ضبط 15 طن أسمدة زراعية و11 جوال دقيق بلدي قبل بيعها بالسوق السوداء بأسيوط

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط أنه تم ضبط 15 طن أسمدة زراعية و11 جوال دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء خلال حملات تموينية مكثفة تم شنها على المخابز البلدية والسياحية والمخابز والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي.

حملات مكثفة على الأسواق

ولفت محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية ومديري الإدارات التموينية وكافة الأجهزة المعنية‏‎ لتكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والأسواق تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتلاعبين بحقوق المواطنين دون تهاون أو تقاعس لردع كل من تسول له الاستغلال والتلاعب بالسلع المدعمة.

ضبط 15 طن أسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين برئاسة خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط قد شنت عدة حملات مكبرة بالمراكز والأحياء بالاشتراك مع المقدم أحمد على رئيس مباحث التموين والرائد أحمد عبد الكريم وكيل الإدارة حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط 15 طن أسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة عبارة سماد فوسفات ونترات وأسمدة بدون فواتير، وضبط ١١ شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل مخزن،لةا و٦ كراتين سجائر كليوباترا بدون فواتير، وكرتونه سجائر LM دون فواتير، و٩٦٠ علبه سجائر كوين سوفت بدون فواتير، و٨٤ كيلو لحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمي كما تم تحرير ٨ محاضر سجائر أزيد من السعر، وعدد ١٦ محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية، وعدد ٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية مضيفًا أنه تم تحرير ٣٢٧ محضر في مجال المخابز حيث تم غلق مخبز في مجال المخابز وذلك لإنتاجه خبز بلدي ناقص الوزن بأزيد من ٢٠ جرام في الرغيف الواحد.

كما تم تحرير محاضر أخرى ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ باقي الإجراءات القانونية.

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