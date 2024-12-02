طريقة عمل كيكة قدرة قادر بخطوات بسيطة ونتيجة مضمونة

طريقة عمل كيكة قدرة قادر، من أصناف الكيك الشهيرة، والتي تعتمد على المزج بين الكيك والكراميل في طبقات منفصلة.

وهي من أنواع الكيك التي يستغربها البعض، وسبب تسميتها قدرة قادر لأنها تتكون من ثلاث طبقات الكراميل والكريم والكيكة.

وبعد أن تخرج من الفرن، تختلط الثلاث مكونات ببعض، وبعد التسوية تنفصل كل طبقة عن التانية بقدرة قادر وبتكون مرتبة.



طريقة عمل كيكة قدرة قادر



يقدم الشيف محمد عاطف، طريقة عمل كيكة قدرة قادر، بخطوات بسيطة، والنتيجة مضمونة.

كيك قدرة قادر

▪مقادير الكريم كراميل:

سكر للكراميل..

٥ بيضات _ فانيليا _ ٢ كوب لبن _ علبة زبادي _ نص كوب سكر ناعم.

▪مقادير الكيكة:

٣ بيضات _ فانيليا _ كوب سكر ناعم _ نص كوب لبن _ نص كوب زيت ذرة _ ١ ونص كوب دقيق _ كيس بيكنج بودر _ ٣ ملاعق كاكاو خام.

▪الطريقة:

* اول خطوة عمل الكراميل في طاسة صغيرة نضع فيها السكر ومعلقتين ماء، ونقلبه على النار حتى يتكرمل وبكون لونه ذهبي.. في الصينية التى سنضع فيها الكيكة.. نصب فيها الكراميل بعد رفعه من على النار مباشرة لأنه يتماسكك بسرعة

ثم نضعها فى الثلاجه حتى تتماسك.

* بالنسبة للكريم في طبق نكسر فيه البيض وعليه الفانيليا ونضربه بالمضرب ثم نضيف السكر ثم اللبن والزبادي ونضربه جيدا.

ثم نضيف الخليط على الكراميل ونارك جانبا حتى نصنع الكيكة..

* فى نفس الطبق الذي صنعنا فيه الكريم نحضر البيض ونكسره ونضربه بالمضرب مع الفانيليا والسكر لمدة ٥ دقايق.. ثم نضيف اللبن والزيت ونضرب جيدا.. ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونضربه.. واخر خطوة هي أن نضيف الكاكاو ونضربه جيدا، واذا احتاج القليل من اللبن نضيفه.

* نحضر الصينيه التى بها الكريم كراميل ونضيف عليها مقدار الكيكة دون تقليب، وسنلاحظ ان المقادير اختلطت على بعض، لكن لا داعي للقلق لأن كل طبقة ستنفصلوحدها بعد أن تدخل الفرن..

* نحضر صينيه حجمها اكبر من التى صنعنا فيها الكيكة، ونضيف فيها ماء ساخن لدرجة الغليان، ونصع الصينيه التى فيها الخليط، وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة، اي الدرجة التي اعتدنا عمل فيها الكيكة العادية.

* بعد ساعه الا ربع تقريبا نختبر الكيكة بعود خشب او سكينة.. اذا طلعت جافة معناها انها استوت.. إذا خرجت بالعجين، نتركها فى الفرن مع المتابعة، حتى تمام النضج.

بعد تمام النصج، نخرجها من الفرن، ونستبدل صينية الماء الساخن بصينية ماء بارد، ونتركها ابرد، ثم نضعها في الثلاجة.

عند التقديم، نضع القليل من الماء الدافيء، حتى يفك الكراميل من تحت ونقلبها فى طبق كبير وتقطع وتقدم فى اطباق..

كيكة قدرة قادر

عند الرغبة في أن تكون الكيكة طرية قبل ما نقلبها نحضر نصف كوب لبن دافى وعليه معلقه صغيرة سكر ومعلقة كاكاو ونقلبها ونخرم الكيكة بالسكينة ونشربها ونتركها ٥ دقائق تتشرب قبل ما نقلبها.

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