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صحة ومرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال، باحترافية في البيت بأقل التكاليف

طريقة كيكة البرتقال،
طريقة كيكة البرتقال، فيتو

طريقة عمل كيكة البرتقال، في البيت، من وصفات الكيك المميزة بطعمها اللذيذ، والتي يفضلها بشكل خاص الأطفال الصغار، ويمكن لكل أم أن تصنع لأطفالها ولأفراد أسرتها كيكة البرتقال الهشة اللذيذة في البيت بكل سهولة، دون تكاليف ترهق الميزانية، بدلا من شراء تحلية جاهزة.


طريقة عمل كيكة البرتقال

وتقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي؛ طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة اللذيذة، وبخطوات بسيطة، والنتيجة مضمونة.

مقادير كيكة البرتقال:

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  250 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة

200 جرام سكر (:كوب إلا ربع)

4 بيضات متوسطة بدرجة حرارة الغرفة

250 جرام دقيق (كوبين إلا ربع / ربع كيلو )

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة بشر برتقال ناعم

باكو فانيليا

عصير برتقالة فريش مصفى (120 ميللى، حوالى نصف كوب مش مليان)

 

طريقة كيكة البرتقال:

نسخن الفرن على 170 درجة، ونحضر صينية مربعة أو دائرية حسب الرغبة مقاس 24 وتدهن بالزبدة وتبطن بورق زبدة.

ننخل الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ويترك جانبا.

نخفق الزبدة الطرية مع السكر 5 دقائق؛ حتى يصبح الخليط هش وكريمي وفاتح اللون.

نضيف البيض تدريجيا، واحدة ونخفق حتى تختفى ثم نضيف الباقى وهكذا.

نضيف بشر البرتقال والفانيليا، وعصير البرتقال ونخفق.

نضيف الدقيق تدريجيا مع التقليب بخفة، حتى يختفى الدقيق.

نصب العجينة فى الصينية، وتخبز حوالى 59 أو 55 دقيقة حتى تنضج، ونختبرها بعد مرور 40 دقيقة.

بعد خروج الكيكة من الفرن تترك حتى تهدأ، ثم تقلب، وتقدم وبالهنا والشفا.

 

كيكة البرتقال بالقشطة

كيكة البرتقال و

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة مميزة ومختلفة لعمل كيكة البرتقال والقشطة، والتي ستبهر بطعمها كل أفراد أسرتك.

 

المقادير:
 

واحد ونصف ملعقة كبيرة بشر برتقال 
ملعقة صغيرة فانيليا 
4/3 كوب زبدة طرية 
علبة قشطة نستله 
كوب وربع سكر 
2/1 كوب عصير برتقال 
4 حبات بيض 
ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
ملعقة صغيرة بيكنج صودا
كوب و4/3 دقيق منخول

طريقة التحضير:
 

اخلطي البشر البرتقال والفانيليا والزبدة وعلبة القشطة والسكر، وامزجيهم جيدا.

أضيفي عصير البرتقال والبيض والبيكنج بودر والبيكنج صودا والدقيق، واخلطيهم جيدا حتى يمتزجوا.

 

فوائد كيكة البرتقال
وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن كيكة البرتقال تُعد من الحلويات اللذيذة والمنعشة التي تُصنع من البرتقال الطازج، وتمتاز بفوائدها الصحية العديدة، وذلك لاحتوائها على البرتقال الذي يعد من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، مثل:

فيتامين ج: وهو مضاد أكسدة قوي يُساعد على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض، كما أنه يُساعد على امتصاص الحديد وتكوين الكولاجين، ويُساهم في صحة الجلد والشعر.
فيتامين أ: وهو ضروري لصحة العين والرؤية، كما أنه يُساعد على نمو الخلايا والأنسجة.
البوتاسيوم: وهو معدن مهم لتنظيم ضغط الدم ووظائف العضلات والجهاز العصبي.
الألياف الغذائية: وهي ضرورية لصحة الجهاز الهضمي وتنظيم عملية الهضم.
  

وهناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لجعل كيكة البرتقال أكثر صحة، مثل:

استخدام السكر البني أو السكر المنخفض السعرات الحرارية بدلًا من السكر الأبيض.
استخدام دقيق القمح الكامل بدلًا من دقيق القمح الأبيض.
إضافة الفواكه المجففة أو المكسرات إلى الكيك.
تزيين الكيك بالفواكه الطازجة أو الكريمة المخفوقة الخالية من الدسم.
 

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