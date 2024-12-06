أخبار الفن اليوم، ‏هنا الزاهد تكشف حقيقة ارتباطها بـ ‎أحمد حاتم، علامات المرض تظهر على جورج وسوف، لمسة وفاء من تامر حسني لمحمد رحيم

شهدت الساحة الفنية اليوم العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

‏هنا الزاهد تكشف حقيقة ارتباطها بـ ‎أحمد حاتم

صرحت الفنانة هنا الزاهد عن حقيقة ارتباطها بالفنان أحمد حاتم عقب انفصالها عن طليقها الفنان أحمد فهمي.

وقالت هنا خلال لقائها ببرنامج مع ضيفي الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش: “إن أحمد حاتم هو زميلي وصديقي وبحب الشغل معاه جدا ومن أبرز تعاوننا الفني فيلم «قصة حب»، والناس حبت الفيلم وحبت الكيميا التي تجمع بين شخصيتينا وطاقتنا الجميلة معًا.. لكن لا وجود لقصة حب بيننا”.

انطلق منذ قليل حفل الفنان العراقي كاظم الساهر في دبي وسط حضور جماهيري كبير.

واستقبل الجمهور “القيصر” استقبالا خاصا، حيث وقفوا في أماكنهم لحظة صعوده على المسرح في بداية الحفل.

وبدأ كاظم الساهر حفله بعدد من أغانيه ومنها؛ زيديني عشقا، وسط تفاعل كبير من الحضور.

انطلق، منذ قليل، حفل النجمة أنغام في قطر وسط حضور جماهيري كبير.

وبدأت أنغام حفلها في قطر بأغنية “وبقالك قلب” من ألبومها الجديد “تيجي نسيب” والتي لحنها الملحن الراحل رياض الهمشري وكتب كلماتها أمير طعيمة.

انطلق، منذ قليل، حفل سلطان الطرب جورج وسوف في دبي، وسط تفاعل جماهيري كبير، ورفع الحفل شعار “كامل العدد”.

وبدأ جورج وسوف حفله على كرسي نظرا لحالته الصحية وتقدمه في العمر، وسط استقبال حار من جمهوره.

وأعرب جورج وسوف عن سعادته بحفله في دبي، متمنيا أن يقضي مع جمهوره ليلة رائعة.

وظهرت ملامح المرض على جورج وسوف بشكل كبير خلال حفله المقام حاليًّا في دبي.

فاجأ الفنان تامر حسني في مفاجأة غير متوقعة للجمهور خلال حفله المقام حاليا بأحد الجامعات الخاصة الحضور، بغنائه مجموعة ألحان “ميدلي” للراحل محمد رحيم له ولعدد من النجوم الآخرين ومنهم إليسا.

وقدم تامر حسني خلال الحفل أغنية اطمن والذي لحنها الراحل محمد رحيم من ألبوم اخترت صح في عام 2010، كما أنه قدم أغنية أجمل إحساس في الكون والتي قدمتها أليسا.

كما غنى أيضا أغنية ليه بيفكروني عنيك لـ محمد محيي وكذلك غنى أغنية في عيونك لـ إليسا وغيرهم من نجوم.

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي في نسخته الجديدة لعام 2024، والمقام في المملكة العربية السعودية، ندوة خاصة للنجمة العالمية كارينا كابور.

وسرعان ما تفاعل الجمهور السعودي مع تصريحات كارينا كابور على السوشيال ميديا، بعد ندوتها خلال مهرجان البحر الأحمر في نسخته الجديدة.

وشهدت ندوة كارينا كابور استقبالا حارا من الحاضرين وردد الحضور “بنحبك كارينا” لتبادلهم التحية هي الأخرى.

انطلق، منذ قليل، حفل النجمة أنغام في قطر وسط حضور جماهيري كبير.

وبدأت أنغام حفلها في قطر بأغنية “وبقالك قلب” من ألبومها الجديد “تيجي نسيب” والتي لحنها الملحن الراحل رياض الهمشري وكتب كلماتها أمير طعيمة.

أحيا سلطان الطرب جورج وسوف، واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في دبي تحت شعار كامل العدد.

وقدم جورج وسوف خلال حفله عدد من أبرز أغانيه ومنهم: الهوى سلطان، حبيبي زي القمر، سلف ودين، خسرت كل الناس علشانه، وغيرها من الأغاني، وسط تفاعل ملحوظ من الجماهير وفرقته الموسيقية.

يبدأ الفنان محمد رجب تصوير أولى مشاهده في مسلسل الحلانجي الذي سيخوض به السباق الرمضاني 2025، يوم الأحد المقبل، داخل الديكور الرئيسي للعمل بمدينة السادس من أكتوبر.

أحيا النجم أحمد سعد، قبل قليل، حفله الغنائي الضخم الذي، بافتتاح مهرجان دبي للتسوق، حيث رفع الحفل شعار كامل العدد بحضور جماهيري تخطى ٥٠ ألفا من جمهور "سعد" من كل أنحاء العالم.

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