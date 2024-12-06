الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

دراما رمضان 2025، محمد رجب يدخل ديكور الحلانجي في هذا الموعد

محمد رجب فيتو
محمد رجب فيتو

يبدأ الفنان محمد رجب تصوير أولى مشاهده في مسلسل الحلانجي الذي سيخوض به السباق الرمضاني 2025، يوم الأحد المقبل، داخل الديكور الرئيسي للعمل بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تجمعه المشاهد الأولى في العمل بالفنانة أيتن عامر التي تلعب دور البطولة النسائية أمامه.

مسلسل الحلانجي في رمضان 

وكان  المؤلف محمود حمدان أعلن بدء التحضيرات النهائية لمسلسل الحلانجي الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب في رمضان 2025.

وبعد إعلان بدء التحضيرات الأخيرة لمسلسل الحلانجي، ترصد فيتو من خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن العمل.


مسلسل الحلانجي من بطولة محمد رجب والذي يلعب شخصية طه الحلانجي  و من تأليف محمود حمدان ومن المقرر عرضه في رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

وتعاقدت الشركة المنتجة مع الفنانة دانا حلب والفنانة آيتن عامر  والفنانة عبير صبري وميمي جمال لتشاركا في العمل، وكل واحدة منهن لها قصة حب مختلفة مع الفنان محمد رجب خلال أحداث العمل؛ مما يجعلهما تدخلان في مشاكل وخلافات بسبب محمد رجب.

مسلسل الحلانجي يدور في إطار اجتماعي، ومكون من 30 حلقة، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد رجب مسلسل الحلانجي مسلسل محمد رجب أبرز نجوم مسلسلات رمضان 2025 أهم مسلسلات رمضان 2025 اخبار الفن

مواد متعلقة

محمد رجب ينصب على محمود قابيل ضمن أحداث مسلسل "الحلانجي"

الأكثر قراءة

سعر أرخص وأغلى باقة للإنترنت الأرضي والهوائي لشركة WE

ولد في السعودية وهاجر إلى سوريا ورأسه يساوي 10 ملايين دولار، من هو الجولاني؟

بعد وفاتهما، الصور الأولى لضحيتي الدهس بسيارة لاعب كرة قدم في أوسيم

تفاصيل زيارة قرينة الرئيس السيسي سلطنة عمان (فيديو)

تحذير من هذه الظاهرة الجوية غدا على الطرق

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 7- 12- 2024

إحباط محاولة راكب إيطالي تهريب ساعات رولكس في مطار شرم الشيخ

اتحاد جدة يحسم الكلاسيكو أمام النصر بالضربة القاضية (فيديو)

منوعات

المزيد

روسيا تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكوكايين إلى أوروبا

زوجة مغربية تتهم زوجها رسميا بالاغتصاب

بالدبس المغلي،أغرب محاولة انتحار لـ فران في تركيا

بيع ساعة جمال عبد الناصر بـ 840 ألف دولار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة 6- 12- 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 06- 12- 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 6-12-2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع أورلاندو.. الزمالك ضد إنيمبا.. ليفربول أمام جيرونا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التكبير في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

أهمية الدعاء وجهاد النفس وكيفية قبول التوبة

«ما كذب الفؤاد ما رأى»، هل كلمة الفؤاد تعني القلب فقط؟

المزيد
الجريدة الرسمية