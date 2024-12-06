الجمعة 06 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

بحضور 50 ألف، أحمد سعد يفتتح مهرجان دبي (صور)

أحمد سعد
أحمد سعد

أحيا النجم أحمد سعد، قبل قليل، حفله الغنائي الضخم الذي، بافتتاح مهرجان دبي للتسوق، حيث رفع الحفل شعار كامل العدد بحضور جماهيري تخطى ٥٠ ألفا من جمهور "سعد" من كل أنحاء العالم.

وأعدت الشركة المنظمة استعدادات غير مسبوقة للحفل الجماهيري، خاصة أن أحمد سعد أصبح من النجوم أصحاب الحفلات الجماهيرية الضخمة والتي تتطلب استعدادات بشكل مختلف. 

واستقبلت الألعاب النارية أحمد سعد بشكل ضخم ومبهر، كما جهزت الشركة المنظمة شاشات عملاقة، ويستمر الحفل حتى ١٢ يناير المقبل.

 

 

وقدم أحمد سعد عددا كبيرا من أغانيه الحديثة والسابقة ولبى عدد من طلبات الجمهور الذي تعالت هتافاته وصيحاته إعجابا بما يقدمه سعد، وفتح حوارا مع الجمهور بشكل طريف في أكثر من مناسبة، كما نزل إلى الجمهور وغنى عدد من أغنياته مع الأطفال وهو ما أشعل حماس الجمهور بشكل كبير.

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