الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وسط تفاعل الجماهير، جورج وسوف يقدم باقة من أجمل أغانيه خلال حفل دبي (صور)

جورج وسوف، فيتو
جورج وسوف، فيتو

أحيا سلطان الطرب جورج وسوف، واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في دبي تحت شعار كامل العدد.

حفل جورج وسوف في دبي 

وقدم جورج وسوف خلال حفله عدد من أبرز أغانيه ومنهم: الهوى سلطان، حبيبي زي القمر، سلف ودين، خسرت كل الناس علشانوا، وغيرها من الأغاني، وسط تفاعل ملحوظ من الجماهير وفرقته الموسيقية.

الحالة الصحية لـ جورج وسوف

وبدأ جورج وسوف حفله على كرسي نظرا لحالته الصحية وتقدمه في العمر، وسط استقبال حار من جمهوره.

وأعرب جورج وسوف عن سعادته بحفله في دبي، متمنيا أن يقضي مع جمهوره ليلة رائعة.

وظهرت ملامح المرض على جورج وسوف بشكل كبير خلال حفله المقام حاليا في دبي. 

أغنية جورج وسوف الجديدة رقصة اسباني

وفي شهر يوليو الماضي، فاجأ سلطان الطرب جورج وسوف الجمهور بطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان رقصة إسباني وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وطرح جورج وسوف أغنيته الجديدة بطريقة الفيديو كليب وظهر وهو يرقص برفقة فتيات في مكان وسط الطبيعة بين بحر وجبال وخضرة وظهر في الكليب أيضا الملحن محمد يحيي ملحن الأغنية، ومازح “جورج” الفتيات في آخر الكليب وقال: "ياعيني على العود".

أغنية جورج وسوف رقصة اسباني من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي باسم رزق ومن إخراج جاد شويري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سلطان الطرب جورج وسوف جورج وسوف حفل جورج وسوف في دبي حفل جورج وسوف

الأكثر قراءة

سعر أرخص وأغلى باقة للإنترنت الأرضي والهوائي لشركة WE

بعد وفاتهما، الصور الأولى لضحيتي الدهس بسيارة لاعب كرة قدم في أوسيم

اتحاد جدة يحسم الكلاسيكو أمام النصر بالضربة القاضية (فيديو)

تحذير من هذه الظاهرة الجوية غدا على الطرق

تفاصيل زيارة قرينة الرئيس السيسي سلطنة عمان (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 7- 12- 2024

بيع ساعة جمال عبد الناصر بـ 840 ألف دولار (فيديو)

هل تخلت روسيا عن الأسد، تقرير لوكالة بلومبرج يكشف عن مفاجأة في سوريا

منوعات

المزيد

زوجة مغربية تتهم زوجها رسميا بالاغتصاب

بالدبس المغلي،أغرب محاولة انتحار لـ فران في تركيا

بيع ساعة جمال عبد الناصر بـ 840 ألف دولار (فيديو)

بملابس بيضاء كاللؤلؤ، شاهد الحضرة الصوفية في مسجد الرفاعي (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 6-12-2024

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 6- 12- 2024 في السوق المحلية

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الجمعة 6-12-2024 في الأسواق

سعر السكر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع أورلاندو.. الزمالك ضد إنيمبا.. ليفربول أمام جيرونا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهمية الدعاء وجهاد النفس وكيفية قبول التوبة

«ما كذب الفؤاد ما رأى»، هل كلمة الفؤاد تعني القلب فقط؟

معنى «ترهقها قترة»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لخواتيم سورة عبس

المزيد
الجريدة الرسمية