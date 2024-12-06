أشهر أغاني الراحل ليا ولغيري، لمسة وفاء من تامر حسني لمحمد رحيم خلال حفله اليوم (فيديو)

فاجأ الفنان تامر حسني في مفاجأة غير متوقعة للجمهور خلال حفله المقام حاليا بأحد الجامعات الخاصة الحضور، بغنائه مجموعة ألحان “ميدلي” للراحل محمد رحيم له ولعدد من النجوم الآخرين ومنهم إليسا.

حفل تامر حسني

وقدم تامر حسني خلال الحفل أغنية اطمن والذي لحنها الراحل محمد رحيم من ألبوم اخترت صح في عام 2010، كما أنه قدم أغنية أجمل إحساس في الكون والتي قدمتها أليسا.

كما غنى أيضا أغنية ليه بيفكروني عنيك لـ محمد محيي وكذلك غنى أغنية في عيونك لـ إليسا وغيرهم من نجوم.

ونشر تامر حسني فيديو لـ أغنية “اطمن” خلال حفلها المقام حاليا، وذلك على حسابه الشخصي عبر “إنستجرام”.

وعلق تامر حسني على الفيديو قائلا:" أقل شيء اقدر أقدمها لأخويا وعشرة عمري وصاحب رحلة الكفاح، أسطورة التلحين العربي محمد رحيم، مجموعة من أشهر أغاني محمد ليا ولغيري من كبار نجوم الوطن العربي الله يرحمك يا حبيبي.

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