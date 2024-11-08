أول مرة يعملها، تصرف مفاجئ من كاظم الساهر خلال حفله في قطر (فيديو)

أحيا القيصر كاظم الساهر واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في قطر ورفع الحفل شعار كامل العدد.

حفل كاظم الساهر في قطر

وقدم كاظم الساهر خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة ومنها أحبيني، وقولي أحبك وغيرهم من الأغاني وسط تفاعل كبير من الحضور.

وفاجأ كاظم الساهر، الحضور خلال الحفلة بمصافحته عدد من الحضور الذين كانوا بالقرب من المسرح وهي سابقة تعد الأولى للقيصر الذي يحرص دائمًا بالتركيز على المسرح.

ومن ناحية، يستعد القيصر كاظم الساهر وسلطان الطرب جورج وسوف لإحياء حفل مشترك في دبي ومن المقرر إقامته يوم 5 ديسمبر المقبل ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر وجاءت بـ 6 فئات وتبدأ من 2672 جنيهًا وحتى 47 ألف جنيه.

ومن المفترض أن يقدم القيصر كاظم الساهر وجورج وسوف عددًا كبيرًا من أغانيهم الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.