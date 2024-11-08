الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أول مرة يعملها، تصرف مفاجئ من كاظم الساهر خلال حفله في قطر (فيديو)

كاظم الساهر، فيتو
كاظم الساهر، فيتو

أحيا القيصر كاظم الساهر واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في قطر ورفع الحفل شعار كامل العدد.

 

حفل كاظم الساهر في قطر

وقدم كاظم الساهر خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة ومنها أحبيني، وقولي أحبك وغيرهم من الأغاني وسط تفاعل كبير من الحضور.

وفاجأ كاظم الساهر، الحضور خلال الحفلة بمصافحته عدد من الحضور الذين كانوا بالقرب من المسرح وهي سابقة تعد الأولى للقيصر الذي يحرص دائمًا بالتركيز على المسرح.

ومن ناحية، يستعد القيصر كاظم الساهر وسلطان الطرب جورج وسوف لإحياء حفل مشترك في دبي ومن المقرر إقامته يوم 5 ديسمبر المقبل ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر وجاءت بـ 6 فئات وتبدأ من 2672 جنيهًا وحتى 47 ألف جنيه. 

ومن المفترض أن يقدم القيصر كاظم الساهر وجورج وسوف عددًا كبيرًا من أغانيهم الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كاظم الساهر القيصر كاظم الساهر حفل كاظم الساهر في قطر

الأكثر قراءة

شرحها خطوة بخطوة، خبير تحكيم دولي يقطع الشك باليقين في ركلة جزاء زد أمام الأهلي (فيديو)

الصور الأولى للحظة وفاة معلم بسبب ولي أمر بمدرسة إعدادي بالقاهرة

ما لا تعرفه عن أبو تريكة.. وحكاية زواج الماجيكو للمرة الثانية (فيديوجراف)

نيران صديقة، 3 نجوم من الأهلي يصدمون ناديهم السابق بشأن ركلة جزاء زد

أول ظهور للمطرب حكيم بعد شائعة القبض عليه في الإمارات (فيديو وصور)

أنس بوخش: ما شفتش دلع في حياتي ولي 9 إخوات منهم أخ مصري (فيديو)

اتكتب لهم عمر جديد، سقوط سيارة زفة بعروسين أثناء عودتهما من الكوافير بالشرقية (صور)

يحتفظ بـ"صور حساسة" لضابط في الجيش، فضيحة جديدة تلاحق نتنياهو

منوعات

المزيد

بسلاح قاذف للقنابل، شاهد كيف احتفل جندي إسرائيلي في غزة بفوز ترامب، وجيش الاحتلال يعاقبه

عدد السكان في المغرب يرتفع لـ 36.8 مليون نسمة خلال 2024

منزل متنقل يغلق نفقًا حيويًا للسيارات في تركيا (فيديو)

طفرة سكانية في إسبانيا مع تدفق المهاجرين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

ما لا تعرفه عن أبو تريكة.. وحكاية زواج الماجيكو للمرة الثانية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads