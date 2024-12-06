خلال زيارته للإسماعيلية، الفريق أسامة ربيع يستقبل الفنان حسين فهمي (صور)

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بمارينا يخوت هيئة قناة السويس.

محافظ الإسماعيلية يشهد اللقاء

وحضر اللقاء اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية والدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية ووزير الشباب والرياضة الأسبق، واللواء أشرف عمارة.

جانب من الجولة،فيتو

جولة بحرية بقناة السويس

واصطحب الفريق أسامة ربيع الحضور على متن اليخت "إرادة" فخر الصناعة المصرية، والذي تم تصنيعه بإحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، في جولة بقناة السويس، الشريان الحيوي التجاري الهام، حيث استمع إلى شرح مفصل عن آخر التطورات التي تشهدها هيئة قناة السويس.

جانب من الجولة،فيتو

الفنان حسين فهمي يشيد بقناة السويس

وأعرب الفنان حسين فهمي عن سعادته بتلك الزيارة التي يعتبرها قريبة إلى قلبه حيث تحمل الإسماعيلية وقناة السويس وشوارعها الكثير من الذكريات التي عاشها أثناء تصويره عدد من أفلامه بها، وأهمها الرصاصة لا تزال في جيبي وفيلم أنقذوا هذه العائلة.

جانب من الجولة،فيتو

الجدير بالذكر، أنه ستقام غدًا ندوة بقصر ثقافة الإسماعيلية للفنان حسين فهمي، حول مستقبل السينما في مصر بدعوة من جمعية عمارة لتنمية المشاركة المجتمعية بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

وكان اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، قد استقبل الفنان القدير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك في مستهل زيارته لمحافظة الإسماعيلية.

جانب من الجولة،فيتو

محافظ الإسماعيلية يرحب بالفنان حسين فهمي

ورحَّب محافظ الإسماعيلية بالفنان القدير حسين فهمي مهنئًا بحصوله على جائزة جولدن جلوب، حيث تأتي هذه الجائزة لتسليط الضوء على التأثير الإيجابي والقيم الفنية التي يتركها المبدعون العرب في المشهد السينمائي العالمي،

ندوة للفنان حسين فهمي بعنوان مستقبل السينما في مصر

تأتي زيارة الفنان القدير حسين فهمي للإسماعيلية في إطار الندوة الموسعة للفنان حسين فهمي تحت عنوان "مستقبل السينما في مصر" والتي من المقرر لها أن تقام بقصر ثقافة الإسماعيلية.

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