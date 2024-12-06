أوقاف الإسماعيلية تفتتح أعمال تجديد مسجد أبو جمعان بعزبة العرب (صور)

افتتحت مديرية أوقاف الإسماعيلية مسجد أبو جمعان عزبة العرب التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل.



مدير إدارة أوقاف أبوصوير يشهد افتتاح المسجد

وشهد الافتتاح الشيخ محمود السيد محمد سليمان مدير إدارة أوقاف أبوصوير في الإسماعيلية، نيابة عن الشيخ عبد الخالق عطيفي مدير مديرية الأوقاف في الإسماعيلية، وفضيلة الشيخ أشرف السيد إبراهيم عدوي مدير شؤون القرآن الكريم بمديرية أوقاف الإسماعيلية، وفضيلة الشيخ السعيد توفيق ولفيف من أهالي المنطقة.

مسجد ابوجمعان بالإسماعيلية، فيتو

جانب من افتتاح المسجد،فيتو

4 ملايين جنيه تكلفة إعادة تجديد المسجد

وتبلغ التكلفة الإجمالية لإعادة تجديد المسجد 4 ملايين جنيه، تكفلت بها وزارة الأوقاف، ضمن خطتها لإحلال وتجديد المساجد، وتبلغ مساحة المسجد 400 متر.



جانب من افتتاح المسجد،فيتو

جانب من افتتاح المسجد،فيتو

وواصلت وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 25 مسجدًا جديدًا، في مختلف المحافظات، 22 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، وثلاثة مساجد صيانةً وتطويرًا.

جانب من افتتاح المسجد،فيتو

جانب من افتتاح المسجد،فيتو

الأوقاف: افتتاح ٤٦٧ مسجدًا منذ أول يوليو الماضي

وأعلنت وزارة الأوقاف أن إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن بلغ ٤٦٧ مسجدًا، من بينها ٣٤٩ مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و١١٨ مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤ بلغ ١٢٥٤٨ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٠ مليارًا و١٠٩ ملايين جنيه.

جانب من افتتاح المسجد،فيتو

جانب من افتتاح المسجد،فيتو

جانب من افتتاح المسجد،فيتو

خريطة افتتاح المساجد الجديدة

وفي البحيرة، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة العساكرة، قرية صفط الحرية، مركز إيتاي البارود؛ ومسجد الحلفاية بقرية جبارس تبع النبيرة، مركز إيتاي البارود؛ ومسجد القراجي بقرية البسلقون، مركز كفر الدوار؛ ومسجد الرحمة أبو حجاب بقرية الحاجر، مركز كفر الدوار؛ ومسجد عباد الرحمن بجوار المقابر، مركز وادي النطرون؛ ومسجد محمد كريم بقرية الدورية البحرية، مركز أبو حمص؛ وصيانة مسجد الجمعية بقرية الحماد الشرقي، مركز رشيد.

وفي الإسماعيلية، تم إحلال وتجديد مسجد أبو جمعان بعزبة العرب، مركز ومدينة أبو صوير.

وفي الإسكندرية، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمن بطريق الجلاء، العامرية ٢.

وفي الغربية، شملت الأعمال إحلال وتجديد المسجد الجديد بكفر عطية، مركز قطور.

وفي المنيا، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمن الحاج أمين بقرية صفط الشرقية، مركز المنيا؛ ومسجد خميس بقرية الصليبة، مركز سمالوط؛ ومسجد خالد بن الوليد بعزبة خليل عبد، قرية ههيا، مركز المنيا.

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