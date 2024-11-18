أسامة ربيع يبحث أوجه التعاون المستقبلي مع ترسانة IHC الهولندية (صور)

الفريق أسامة ربيع:" نسعى للعمل علي توطين صناعة بناء الكراكات في الترسانات الوطنية بالتعاون مع ترسانة IHC الهولندية"

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، Derk te bokkel الرئيس التنفيذي لترسانة IHC الهولندية يرافقه وفد رفيع المستوى، لبحث أوجه التعاون المستقبلي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

تعاون ممتد بين الجانبين

يأتي ذلك في إطار التعاون الممتد بين هيئة قناة السويس وترسانة IHC الهولندية، وتعد الزيارة هى الزيارة الرسمية الأولى للهيئة منذ تولي السيد Derk te bokkel مهام منصبه رئيسا تنفيذيا للترسانة الهولندية.

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

بداية اللقاء بين الجانبين

في مستهل اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تطلعه لاستثمار علاقات التعاون والشراكة الممتدة بين الجانبين وتحقيق مزيدا من النجاحات والعمل المشترك لتحقيق هدف استراتيجي جديد ببحث سبل توطين صناعة بناء الكراكات في الترسانات الوطنية المصرية.

المستوى المميز ومعدلات النمو

وأشاد رئيس الهيئة بالمستوى المتميز ومعدلات التكريك المتحققة للكراكتين "مهاب مميش" و"حسين طنطاوى" خلال مشاركتهم في مشروع تطوير القطاع الجنوبي بما يعكس إمكانيات وقدرات أحدث كراكتين بالأسطول البحري للهيئة من بناء ترسانة IHC الهولندية.

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

وأضاف رئيس الهيئة أن المستقبل يحمل فرصا واعدة لاستمرار الجهود المبذولة نحو تطوير الأسطول البحري للهيئة وضم كراكات ووحدات بحرية متنوعة تتلاءم مع طبيعة الاحتياجات المتزايدة لتطوير المجرى الملاحي للقناة وتواكب الاتجاهات الحديثة لاستخدام تطبيقات صديقة للبيئة وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا بالصناعة البحرية.

من جانبه، أكد Derk te bokkel الرئيس التنفيذي لترسانة IHC الهولندية أن هيئة قناة السويس تظل عميلا وشريكا مميزا تجمعنا به العديد من المشروعات الناجحة المشتركة وهو ما يجعلنا على استعداد دائم لمناقشة آليات العمل وسبل التعاون المستقبلي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لترسانة IHC الهولندية أن الترسانة تتبنى استراتيجيات عمل حديثة لبناء كراكات بتكنولوجيا جديدة تسمح لها بالعمل باستخدام الوقود التقليدي والوقود الأخضر بحيث يتم اختيار وقود التشغيل وفقا لاستراتيجيات التشغيل والمعايير المرتبطة بالتكلفة والإتاحة بما يحقق متطلبات العملاء ويواكب الاتجاهات الحديثة في الصناعة البحرية.

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