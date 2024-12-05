نائب محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بالقنطرة شرق

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمركز ومدينة القنطرة شرق، ومناقشة ما تم إنجازه في المشروعات المختلفة بما في ذلك محطات معالجة المياه ونقاط الإسعاف وشبكات الكهرباء؛ تمهيدًا لاستلامها وفق الجدول الزمني المحدد.

عدد مشروعات حياة كريمة في الإسماعيلية

وخلال الاجتماع أوضح عصام أن إجمالي المشروعات الجارية ضمن المبادرة بمركز ومدينة القنطرة شرق يبلغ 139 مشروعًا مع تحقيق نسبة تنفيذ وصلت إلى %97 مما جعل محافظة الإسماعيلية تحتل المركز الأول بين محافظات الجمهورية في إنجاز مشروعات المبادرة، كما تم الاتفاق على تحديد موعد الاستلام الابتدائي لمحطات المعالجة في منطقتي الأحرار وجلبانة والتي تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين خدمات البنية التحتية بالمحافظة.



أبرز الحضور خلال الاجتماع

شهد الاجتماع حضور ممثلي الجهات المعنية، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، ومرفق الإسعاف، ومدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة.

مناقشة التحديات التي تواجه استكمال المشروعات

وخلال الاجتماع تم عرض التحديات التي تواجه استكمال المشروعات المتبقية مع الاتفاق على وضع حلول سريعة لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة، وأشاد المهندس أحمد عصام بالتنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة الذي يعكس التزام المحافظة بتحقيق أهداف المبادرة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الحاضرون أن مبادرة حياة كريمة تمثل خطوة محورية في تحقيق التنمية المستدامة بالريف المصري من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتوفير خدمات متكاملة لسكان القرى الأكثر احتياجًا، كما شددوا على أهمية المتابعة الميدانية لضمان تسليم المشروعات بالجودة المطلوبة وفي المواعيد المقررة بما يعزز من مستوى معيشة المواطنين ويحقق أهداف المبادرة الطموحة.

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