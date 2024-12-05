الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بالقنطرة شرق

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمركز ومدينة القنطرة شرق، ومناقشة ما تم إنجازه في المشروعات المختلفة بما في ذلك محطات معالجة المياه ونقاط الإسعاف وشبكات الكهرباء؛ تمهيدًا لاستلامها وفق الجدول الزمني المحدد. 

بعد إهماله لسنوات، محافظ الإسماعيلية يناقش تصورا كاملا لتطوير ميدان وموقف السلام

محافظ الإسماعيلية: هدفنا الرئيسي تقديم خدمة طبية متميزة لمواطني المحافظة

عدد مشروعات حياة كريمة في الإسماعيلية 

وخلال الاجتماع أوضح عصام أن إجمالي المشروعات الجارية ضمن المبادرة بمركز ومدينة القنطرة شرق يبلغ 139 مشروعًا مع تحقيق نسبة تنفيذ وصلت إلى %97 مما جعل محافظة الإسماعيلية تحتل المركز الأول بين محافظات الجمهورية في إنجاز مشروعات المبادرة، كما تم الاتفاق على تحديد موعد الاستلام الابتدائي لمحطات المعالجة في منطقتي الأحرار وجلبانة والتي تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين خدمات البنية التحتية بالمحافظة. 
 

أبرز الحضور خلال الاجتماع 

شهد الاجتماع حضور ممثلي الجهات المعنية، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، ومرفق الإسعاف، ومدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة.  

 

مناقشة التحديات التي تواجه استكمال المشروعات 

وخلال الاجتماع تم عرض التحديات التي تواجه استكمال المشروعات المتبقية مع الاتفاق على وضع حلول سريعة لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة، وأشاد المهندس أحمد عصام بالتنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة الذي يعكس التزام المحافظة بتحقيق أهداف المبادرة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الحاضرون أن مبادرة حياة كريمة تمثل خطوة محورية في تحقيق التنمية المستدامة بالريف المصري من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتوفير خدمات متكاملة لسكان القرى الأكثر احتياجًا، كما شددوا على أهمية المتابعة الميدانية لضمان تسليم المشروعات بالجودة المطلوبة وفي المواعيد المقررة بما يعزز من مستوى معيشة المواطنين ويحقق أهداف المبادرة الطموحة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حياة كريمة الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية نائب محافظ الاسماعيلية مشروعات حياة كريمة القنطرة شرق

مواد متعلقة

بعد إهماله لسنوات، محافظ الإسماعيلية يناقش تصورا كاملا لتطوير ميدان وموقف السلام

جامعة القناة تنظم قافلة طبية لمدرسة التربية الفكرية في الإسماعيلية (صور)

محافظ الإسماعيلية يتفقد صوامع القنطرة شرق استعدادًا لموسم حصاد القمح (صور)

محافظ الإسماعيلية يتفقد مستشفى القنطرة شرق المركزي (صور)

الأكثر قراءة

تحقيقات موسعة في حادث دهس لاعب كرة لـ 3 مواطنين في أوسيم

بث مباشر، قرعة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة الأهلي

بعد السيطرة على حلب وحماة فى سوريا، الجولاني يوجه رسالة إلى العراق (فيديو)

هل تحضر زوجة خالد يوسف جلسة محاكمة المخرج عمر زهران المقبلة؟ محامي شاليمار يجيب

فضيحة جنسية تفجر غضب الجماهير ضد لاعب ريال مدريد

قطار بضائع يدهس ثلاثة أشخاص بالإسكندرية

أسد الحملاوي يحل أزمة تعاقد الأهلي مع مهاجم

200 ألف جنيه لأسرة المُتوفى و20 ألفا لمصابي سقوط سقف مسجد تحت الإنشاء بالشرقية

منوعات

المزيد

طيار يترك مفاجأة رومانسية على جهاز تعقب الرحلات الجوية لحبيبته

ألواح طينية تكشف لغز انهيار أقدم الحكومات المركزية في العراق

اكتشاف تشابه بين المياه على المذنب "67P" ومحيطات الأرض

تأجيل عودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 05- 12- 2024 في الأسواق

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الخميس 5-12-2024 في الأسواق؟

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والدنيس في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مواعيد تقييم الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم بيع الأدوية المرسومة بسعر قديم بسعرها الجديد

أسماء سورة القدر و10 أحاديث غير صحيحة عن فضلها

دعاء ليلة الجمعة لفك الضيق وسعة الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية