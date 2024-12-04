تموين الإسماعيلية توفر منتجات غذائية للمواطنين بأسعار مخفضة (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية في توفير المنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

توفير السلع بأسعار تنافسية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية بتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة وتنافسية وتقليل الحلقات الوسيطة حتى يستفيد المواطنين.

جانب من مبادرة السوق،فيتو

توفير كميات من المواد الغذائية بواسطة سيارات متنقلة

وأشارت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، إلى أنه تم توفير عدد من المنتجات الغذائية من خلال سيارات متنقلة وذلك بمنطقة البركة والبهتيني.

جانب من مبادرة السوق،فيتو

تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية

ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجه مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بتوفير منافذ لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة يتم إقامتها في أطراف المدينة لتخدم أهالي وسكان القرى التابعة لها.

جانب من مبادرة السوق،فيتو

جانب مبادرة السوق،فيتو

ويأتي ذلك تحقيقًا لأهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وفي إطار جهود الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين واستمرارًا لمبادرة سوق اليوم الواحد والتي أطلقها رئيس الوزراء من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقامة أسواق اليوم الواحد لتقليل الحلقات الوسيطة وتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.



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