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الفريق أسامة ربيع: قناة السويس تواجه تحديات غير مسبوقة متعلقة بالمشهد الإقليمي للمنطقة، ونستمر في التواصل الفعال مع العملاء

الفريق أسامة ربيع يستقبل أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي المصري بالخارج

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وفد أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج برئاسة العميد محمد صلاح الدين رئيس جهاز الملحقين الحربيين، بحضور عدد من قيادات الهيئة، بهدف التعرف على مستجدات المشروعات التنموية بالقناة، وذلك بمقر أكاديمية قناة السويس للتدريب البحري والمحاكاة بالإسماعيلية. 

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تمثيل مشرف لمصر في المحافل الدولية 

تأتي الزيارة التي استضافتها هيئة قناة السويس ضمن الجولات الميدانية الدورية التي يعدها جهاز الملحقين الحربيين لتعريف الدبلوماسيين العسكريين بالمؤسسات الوطنية المختلفة ودورها ومساهماتها الوطنية، بما يكفل التمثيل المشرف لمصر في المحافل الدولية، وإبراز الإنجازات القومية المحققة. 

جانب من الزيارة، فيتو     
جانب من الزيارة، فيتو     
جانب من الزيارة، فيتو     
جانب من الزيارة، فيتو     

رئيس هيئة قناة السويس يرحب بالحضور

في مستهل الزيارة، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد في هيئة قناة السويس، وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة لإعداد كوادر مؤهلة للعمل الدبلوماسي العسكري على دراية بكافة المشروعات التنموية وطبيعة الأوضاع الداخلية فى مصر وما تواجهه البلاد من تحديات خارجية في المرحلة الراهنة. 

جانب من الزيارة، فيتو     
جانب من الزيارة، فيتو     
جانب من الزيارة، فيتو     
جانب من الزيارة، فيتو     

أهمية مكانة قناة السويس وقدرها 

وأكد الفريق ربيع على المكانة الاستراتيجية الهامة التي تتمتع بها قناة السويس في المجتمع الملاحي الدولي فضلا عن أهميتها باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من تاريخ وحاضر ومستقبل البلاد وهو ما يجعل تطويرها المستمر ضرورة حيوية لتعزيز مكانتها العالمية وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد بإنشاء مناطق صناعية ولوجيستية في محيطها. 

جانب من الزيارة، فيتو     
جانب من الزيارة، فيتو     
جانب من الزيارة، فيتو     
جانب من الزيارة، فيتو     
جانب من الزيارة، فيتو     
جانب من الزيارة، فيتو     

التحديات التي تواجه قناة السويس خلال المرحلة الراهنة 

وأوضح الفريق ربيع أن المرحلة الراهنة تشهد العديد من التحديات الأمنية غير المسبوقة والتي تتطلب التعامل المرن بفتح قنوات تواصل مباشرة مع كافة الشركاء والعملاء وتعزيز التعاون المشترك بما يسهم نحو خدمة المجتمع الملاحي على النحو الأمثل، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة تعرف الدبلوماسيين العسكريين المصريين بالخارج على ما تواجهه قناة السويس من تحديات متعلقة بالمشهد الإقليمي للمنطقة.
 

استمرار قناة السويس في تقديم خدماتها الملاحية 

وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها الملاحية والبحرية على مدار الساعة إلا أن معدلات حركة التجارة العالمية العابرة للقناة تأثرت بشكل كبير بسبب اتخاذ العديد من الخطوط الملاحية الكبرى لطرق بديلة للقناة وهو ما انعكست آثاره بشكل سلبي على استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية ونتج عنه العديد من النتائج السلبية شملت ارتفاع أسعار النولون البحري، وزيادة قيمة التأمين البحري وبالتالي ارتفاع مستويات التضخم وأسعار السلع للمستهلك النهائي. 

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس تبنت في الفترة الماضية استراتيجية طموحة تعتمد بشكل رئيسي على تنويع مصادر الدخل وإضافة خدمات بحرية لم تكن تقدم من قبل أبرزها خدمات الإنقاذ والإسعاف البحري، فضلا عن تقديم خدمات الصيانة والإصلاح بواسطة الشركات والترسانات التابعة للهيئة، بالإضافة إلى خدمات مكافحة التلوث وخدمات إزالة المخلفات من السفن وغير ذلك كخدمات الرسو لليخوت. 

تطوير المجرى الملاحي للقناة

وأضاف الفريق ربيع أن قناة السويس تواصل خططها لتطوير المجرى الملاحي، والذي سينعكس على رفع عامل الأمان الملاحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة وزيادة قدرة القناة على التعامل مع حالات الطوارئ.  

من جانبه، أعرب العميد محمد صلاح الدين رئيس جهاز الملحقين الحربيين عن تقديره للجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع التحديات المختلفة بما يمثل نموذجا مصريا مشرفا لكافة الدبلوماسيين العسكريين المصريين في الخارج يستحق الفخر والتعرف عليه عن قرب.  

في ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس إلى العميد محمد صلاح الدين رئيس جهاز الملحقين الحربيين والذي بدوره أهداه درع جهاز الملحقين الحربيين.   عقب ذلك، شاهد الوفد مناورة لمحاكاة عبور السفن في القناة بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة، تلاها القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، ثم زيارة متحف قناة السويس وأنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.

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