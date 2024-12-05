الإعلامي محمد فودة يقرر عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة واعتزال السياسة

بعد مطالبات أهل زفتى له بالترشح..

فودة: سأظل خادما لأهالي زفتى ما دمت حيا



أعلن الكاتب والإعلامي محمد فودة، اعتزاله العمل السياسي والعام، وقرر عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

يأتي ذلك بعد مطالبات أهالي دائرة زفتى بمحافظة الغربية، له بالترشح، لكنه قرر الاعتزال بعد مسيرة طويلة حافلة بالإنجازات والخدمات، قضاها فودة في خدمة مجتمعه، حيث كان قد قدم فودة العديد من الخدمات لأهالي دائرته، منها إنشاء مستشفى زفتى، وتوصيل الغاز الطبيعي، وتطوير البنية التحتية وغيرها الكثير.

وكتب الكاتب والإعلامى محمد فودة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "خالص شكرى وعظيم تقديري لأهلي وأحبائي الذين غمروني بمشاعرهم الفياضة وهم يطالبونى بالترشح لـعضوية مجلس النواب عن دائرة زفتى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وأضاف فودة: "لأننى قررت اعتزال السياسة والعمل العام تمامًا وبشكل نهائى، فإننى لم ولن أخوض هذه التجربة ما حييت، وعلى الرغم من ذلك فإننى أعد الجميع بأننى سوف أبذل قصارى جهدى لخدمة اهل بلدى قدر استطاعتى لأن زفتى كانت وما تزال وستظل دائمًا لها مكانتها المحفورة فى عقلى وقلبي ووجدانى متمنيا للجميع كل الخير والتوفيق".

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