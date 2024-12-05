الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

بعد مطالبات أهل زفتى له بالترشح..

الإعلامي محمد فودة يقرر عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة واعتزال السياسة

الإعلامي محمد فودة
الإعلامي محمد فودة
ads

فودة: سأظل خادما لأهالي زفتى ما دمت حيا


أعلن الكاتب والإعلامي محمد فودة، اعتزاله العمل السياسي والعام، وقرر عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

يأتي ذلك بعد مطالبات أهالي دائرة زفتى بمحافظة الغربية، له بالترشح، لكنه قرر الاعتزال بعد مسيرة طويلة حافلة بالإنجازات والخدمات، قضاها فودة في خدمة مجتمعه، حيث كان قد قدم فودة العديد من الخدمات لأهالي دائرته، منها إنشاء مستشفى زفتى، وتوصيل الغاز الطبيعي، وتطوير البنية التحتية وغيرها الكثير.

وكتب الكاتب والإعلامى محمد فودة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "خالص شكرى وعظيم تقديري لأهلي وأحبائي الذين غمروني بمشاعرهم الفياضة وهم يطالبونى بالترشح لـعضوية مجلس النواب عن دائرة زفتى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وأضاف فودة: "لأننى قررت اعتزال السياسة والعمل العام تمامًا وبشكل نهائى، فإننى لم ولن أخوض هذه التجربة ما حييت، وعلى الرغم من ذلك فإننى أعد الجميع بأننى سوف أبذل قصارى جهدى لخدمة اهل بلدى قدر استطاعتى لأن زفتى كانت وما تزال وستظل دائمًا لها مكانتها المحفورة فى عقلى وقلبي ووجدانى متمنيا للجميع كل الخير والتوفيق".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ads

الأكثر قراءة

تصريح صادم لـ ميسي عن مواجهته الأولى أمام الأهلي

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025

فولهام يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

رسم خريطة جديدة في سوريا، واتفاق تركي روسي على التخلص من الأسد

حقيقة بدء تطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات وكروت الشحن

الأهلي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية مع إنتر ميامي ويواجه ميسي

جاهزون لعبور الأطلسي، الأهلي يعلق على نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2025

بث مباشر، قرعة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة الأهلي

منوعات

المزيد

حصان السبب، إيقاف فارسة بريطانية لمدة عام (فيديو)

الأمير هاري يعلق ساخرا على شائعات طلاقه من ميجان

طيار يترك مفاجأة رومانسية على جهاز تعقب الرحلات الجوية لحبيبته

ألواح طينية تكشف لغز انهيار أقدم الحكومات المركزية في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق

سعر السكر في السوق اليوم الخميس

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق المحلية

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 05- 12- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد تقييم الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية لبن الإبل في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث كبير

ما حكم إنفاق الأم على ابنتها المتزوجة من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عضو الفتوى والمصالحات بالأزهر: معاذ بن جبل تفوق في الذكاء والعلم والفقه رغم إعاقته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads