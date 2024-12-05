الخميس 05 ديسمبر 2024
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الأمير هاري يعلق ساخرا على شائعات طلاقه من ميجان

هاري وميجان، فيتو
هاري وميجان، فيتو

أكد الأمير هاري  ، في حديث خلال قمة DealBook لعام 2024 التي نظمتها "نيويورك تايمز"،  أن الشائعات حول حياته الزوجية مع ميجان ماركل تفتقد للواقعية.

الأمير هاري يرد على شائعات انفاصله من ميجان ماركل 

 وأشار الأمير هاري إلى أنه وزوجته  يعيشان حياة طبيعية رغم التكهنات المستمرة التي وصفها بأنها غير منطقية.

وخلال الحوار، ناقش هاري تأثير الإعلام على حياته الشخصية، مبديًا أسفه على "المتصيدين" الذين يتغذون على الأخبار الزائفة، وأضاف ساخرًا أن بعض التقارير تدّعي انفصاله عن ميغجن "10 أو 12 مرة"، في إشارة إلى السخرية من التغطية الإعلامية.

حياة الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل 

كما أوضح هاري أن تركيزه حاليًا ينصب على كونه أفضل زوج وأب لأطفالهما، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، اللذين يربيهما مع ميجان في كاليفورنيا.


وتطرق دوق ساكس أيضًا إلى مبادراته الخيرية وأهمية العمل لضمان أمان الأطفال في العالم الرقمي، مؤكدًا التزامه بمشروعات إنسانية ومجتمعية.

وفي خطوة ملفتة، يستعد الزوجان لفعاليات منفصلة في الولايات المتحدة، حيث سيحضر هاري حدثًا فنيًا لدعم مؤسسة Sentebale، فيما ستشارك  ميجان في تكريم تايلر بيري في حفل خيري بلوس أنجلوس.

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الامير هاري ميجان ماركل دوق ساكس الولايات المتحدة

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