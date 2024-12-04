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الملك تشارلز الثالث يستبعد الأمير هاري من احتفالات عيد الميلاد

العائلة المالكة في
العائلة المالكة في بريطانيا، فيتو

مع اقتراب احتفالات عيد الميلاد، كشفت خبيرة في الشؤون الملكية أنه لم تتم دعوة دوق ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل لقضاء عيد الميلاد مع العائلة المالكة في بريطانيا

وقالت إنجريد سيوارد، رئيسة تحرير مجلة ماجيستي لشبكة "فوكس نيوز"، إن توجيه الدعوة إلى دوق ساسكس كان أمرا زائدا عن حده بالنسبة للملك تشارلز الثالث، مشيرة إلى أنها ليست مندهشة من عدم دعوتهم.

وأضافت: "أعتقد أن الشعور العام هو أن دعوتهم وحضورهم كان سيخلق جوا غير مبرر، وعيد الميلاد لا يتعلق بذلك. عيد الميلاد هو أن يكون الجميع سعداء ويتواصلون مع بعضهم البعض. أعتقد أن الملك تشارلز لن يتمكن من التعامل مع الدراما".

اقتراب احتفالات عيد الميلاد 

وأشارت إلى أنه "كان عاما منهكا بالنسبة له.. إنه مرهق بسبب مرض السرطان، وهو مدمن على العمل، لذا فهو لا يرتاح حقا. وربما كانت فكرة دعوة هاري وميجان أمرا صعبا بعض الشيء. لقد اعتقد أن الأمر سيكون كثيرا خلال هذه الفترة".

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ديفيد بيكهام وزوجته يشاركان في مأدبة عشاء بالقصر الملكي البريطاني

وقالت سيوارد عن الملك البالغ من العمر 76 عاما: "هذا لا يعني أنه لا يريد رؤية أحفاده.. أعتقد أنه يائس لرؤيتهما. لكن هاري لن يأتي إلى هنا إلا إذا لم يتم تنفيذ طلباته ومن بينها مرافقة مسلحة.. طلباته كثيرة".

وقال مصدر لمجلة "بيبول" إن دوق ودوقة ساسكس لم يتلقوا دعوة لحضور اجتماع هذا العام في ساندرينجهام، العقار الريفي للعائلة المالك، مشيرا إلى أنهما لم يشاركا في احتفالات عيد الميلاد مع العائلة المالكة منذ عام 2018، وهو العام الذي تزوجا فيه.

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