الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

زغلول صيام يكتب: موسم الاستفتاءات الوهمية ودروع العتبة !! أفضل إعلامي وأفضل باذنجاني !!! صحيح هو الشاطر أهلاوي ولا زملكاوي؟!!

زغلول صيام, فيتو
زغلول صيام, فيتو

مع بداية شهر ديسمبر من كل عام يبدأ موسم الاستفتاءات إياها بحثا عن الأفضل، وهنا سيقتصر كلامي علي الإعلام الرياضي.. هناك من يبحث عن الجوائز حتى لو كانت من جهات غير معروفة، وليس لها محل من الإعراب، أو جهات معروفة تبحث عن الانتشار والترند.

وحقيقة الأمر أنها استفتاءات غير حقيقية من الأساس سواء مجهولة المصدر ، التي لا تتكلف سوي درع من العتبة بجنيهات معدودة، وحفل في قاعة بأحد الفنادق، ودائما يطلقون ألفاظا وألقابا ليس لها علاقة بأصحابها. 

فهذا هو الإعلامي اللوزعي الذي لا يشق له غبار، وذاك مقدم البرامج الذي تترقبه الجماهير وتتوقف الحياة عندما يذاع برنامجه !!

 دروع التكريم تذهب لكل من هب ودب، وبعدها نملأ الدنيا ضجيجا بأن النجم فلان أو الكابتن فلان أفضل إعلامي رياضي، وذاك أفضل معلق وثالث أفضل محلل!!!.

وهناك من يكلف أصحاب صفحات ويدفع أموالا من أجل التصويت له للحصول علي درع الصفيح أو وسام الهمبكة.. ولا يمل ولا يكل هؤلاء من ترديد نغمة أفضل إعلامي…

والسؤال الآن.. هل فعلا عندنا إعلام رياضي؟! هل نمتلك استديوهات تحليل مثل الموجودة في البلاد المجاورة؟! هل فعلا لدينا إعلاميون رياضيون ومقدمو برامج لديهم أفكار ورؤى لخدمة الرياضة المصرية؟!

نعم لدينا إعلام رياضي يجري وراء الترند، وهل إسلام الشاطر أهلاوي ولا زملكاوي، وإنه طلع كان بيشجع الزمالك، ونفس الأمر لبركات…

عندنا إعلام يستضيف عضو مجلس إدارة سابق عشان يقول إن الزمالك مارس ضغط علي الحكام من أجل أن يقوز بالدوري من سنتين.. بالذمة ده كلام.

هل استفاد الرأي العام من أن الشاطر أهلاوي أو زملكاوي.. هو لاعب اعتزل وخبرتي في الحياة أن كل واحد مع مصدر رزقه وليس بيشجع مين أو خلافه..

إنما فضينا وأصبح حال إعلامنا الرياضي يرثي له، ما بين إعلام فتنة يثير التعصب بين الجماهير وإعلام يسير وراء التفاهات، وما بين هذا وذاك ضاع الإعلام الحقيقي الذي كان يتصدر العالم العربي !!

كيف أختار الأفضل، وأنا أري أن الإعلام الرياضي سوق انفض عنه الزبائن، بعد أن بارت بضاعته…نادرا ما تجد شاشة مفتوحة علي برنامج رياضي …فالكل هجر هؤلاء وتوجه صوب أماكن أخري ولله في خلقه شئون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرامج الرياضية استديوهات التحليل الكروي زغلول صيام المجلس الاعلي للاعلام لجنة ضبط الاداء الاعلامي

مواد متعلقة

زغلول صيام يكتب: لماذا خبير أجنبي في رفع الأثقال؟! مش كفاية اللي حصل لنهلة رمضان!

زغلول صيام يكتب للمهندس خالد عبد العزيز: هل ينضبط الإعلام الرياضي؟! هل نمنع إعلام السباكين والنجارين من دخول بيوتنا؟!

زغلول صيام يكتب: وهل يعود حسن هدهد إلى حضن أمه من أجل الأولمبياد؟!

زغلول صيام يكتب: وهل يكشف الأستاذ طه عزت مدير مسابقات الرابطة عن مؤهلاته قبل أن يمتحن مراقبي المباريات! صورة أحزنتني!

الأكثر قراءة

تحقيقات موسعة في حادث دهس لاعب كرة لـ 3 مواطنين في أوسيم

خبير يكشف أسباب ارتفاع سعر الدولار فوق الـ50 جنيها لأول مرة في تاريخه

أسد الحملاوي يحل أزمة تعاقد الأهلي مع مهاجم

زغلول صيام يكتب: موسم الاستفتاءات الوهمية ودروع العتبة !! أفضل إعلامي وأفضل باذنجاني !!! صحيح هو الشاطر أهلاوي ولا زملكاوي؟!!

مرتجي ممثلًا للأهلي في عشاء فيفا على هامش قرعة كأس العالم للأندية 2025

الجنيه الذهب يشتعل في منتصف تعاملات اليوم، وصل لهذا السعر

هيجيلي موجوع، حفل تامر عاشور يرفع شعار "كامل العدد" في الرياض (فيديو وصور)

أعلى سعر لصرف الدولار الآن في 5 بنوك مصرية (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

ألواح طينية تكشف لغز انهيار أقدم الحكومات المركزية في العراق

اكتشاف تشابه بين المياه على المذنب "67P" ومحيطات الأرض

تأجيل عودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض لهذا السبب

دراسة: الهواء الملوث يشكل خطرًا على صحة الحوامل والأجنة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والدنيس في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو والجوافة في سوق العبور

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الخميس 5-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد تقييم الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة القدر و10 أحاديث غير صحيحة عن فضلها

دعاء ليلة الجمعة لفك الضيق وسعة الرزق

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقته بالحظ السعيد والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية