فوائد القرفة، تخفض مستويات السكر والكوليسترول بالدم وتعزز صحة القلب

فوائد القرفة، القرفة من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها نكهة مميزة تجعلها أساسية فى طهى العديد من الأكلات وعمل الحلوى، وايضا لها استخدامات طبية.

وفوائد القرفة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها.

أهمية تناول القرفة

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن القرفة من التوابل العطرية ذات اللون البني الداكن، قد تكون صغيرة الحجم ولكن فوائدها صحية كبيرة، واستخدمت القرفة في العديد من الثقافات حول العالم ليس فقط لإضفاء نكهة مميزة على الأطعمة والمشروبات، بل أيضا لخصائصها العلاجية العديدة التي اكتشفها الإنسان منذ آلاف السنين.

فوائد القرفة

فوائد القرفة للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد القرفة:-

تنظيم سكر الدم، حيث تعتبر القرفة من العلاجات الطبيعية الفعالة لمرضى السكري، لأنها تساعد على خفض مستوى السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري.

تحتوي القرفة على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية من التلف، كما تساهم في خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تتميز القرفة بخصائص مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف الألم والتورم المصاحبين للعديد من الحالات الصحية مثل التهاب المفاصل والتهابات الجهاز التنفسي.

تساعد القرفة على تحسين عملية الهضم وتخفيف أعراض عسر الهضم مثل الانتفاخ والغازات، كما أنها تعمل كمضاد للبكتيريا والفطريات مما يحمي الجهاز الهضمي من العدوى.

تساعد القرفة على تحسين الدورة الدموية في الجسم، مما يزيد من وصول الأكسجين والمغذيات إلى الأعضاء والأنسجة.

تعمل القرفة على تقوية جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض والالتهابات.

تساعد القرفة في تحسين وظائف الدماغ والذاكرة والتركيز، كما أنها قد تلعب دور في الوقاية من أمراض مثل الزهايمر وباركنسون.

طرق استخدام القرفة

وتابعت، يمكن إضافة القرفة إلى العديد من الأطعمة والمشروبات للاستفادة من فوائدها الصحية، مثل:

الشاي: يمكن إضافة القرفة إلى الشاي الأخضر أو الأسود لتحضير مشروب دافئ ولذيذ غني بالفوائد الصحية.

القهوة: يمكن إضافة القرفة إلى القهوة لإضفاء نكهة مميزة وتقليل مرارتها.

الأطعمة: يمكن إضافة القرفة إلى العديد من الأطعمة مثل الحلويات، العصائر، الأرز، الخبز، اللحوم والدجاج.

مخاطر الإفراط في تناول القرفة

وقالت استشارى التغذية العلاجية، إنه على الرغم من فوائدها العديدة، إلا أن الإفراط في تناول القرفة قد يسبب بعض الآثار الجانبية مثل تهيج الفم والحلق، وارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، لذا يجب استشارة الطبيب قبل استخدام القرفة كعلاج لأي حالة صحية، خاصة إذا كنتِ حاملًا أو مرضعة أو تتناولين أي أدوية أخرى.







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