فوائد المرمرية، تخفف آلام الدورة الشهرية ومشاكل المعدة

فوائد المرمرية، المرمرية من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون، وهى عرفت منذ القدم على العثور واشتهرت بفاعليتها فى علاج آلام البطن ومشاكل الجهاز الهضمي.

وفوائد المرمرية، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها ولكن بحذر.

أهمية تناول المرمرية

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن المرمرية (أو الميرمية) هي نبات عشبي ينتمي إلى عائلة الشفويات، ويتميز برائحته العطرية وطعمه اللاذع، وعرف الإنسان فوائد المرمرية منذ القدم، حيث استخدمها في العديد من المجالات العلاجية والصحية، وتتميز هذه العشبة بخصائص غذائية وطبية متميزة تجعلها مفيدة للعديد من الحالات الصحية.

فوائد المرمرية للصحة

فوائد المرمرية للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد المرمرية الصحية:

تعتبر المرمرية من الأعشاب المفيدة للجهاز الهضمي، فهي تساعد على تحفيز إفراز العصارات الهضمية، مما يعزز من عملية الهضم ويخفف من الشعور بالانتفاخ والغازات، كما تُستخدم المرمرية في علاج مشكلات المعدة مثل التقلصات والقيء.

للمرمرية قدرة على تحسين وظائف الدماغ، حيث تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تعمل على حماية الخلايا العصبية من التلف، كما تساهم في تعزيز الذاكرة والانتباه، مما يجعلها مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات الذاكرة أو التشتت الذهني.

يمكن للمرمرية أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو ما يجعلها مفيدة لمرضى السكري من النوع الثانى، حيث تحتوي المرمرية على مركبات يمكن أن تعزز من استجابة الجسم للأنسولين، مما يساعد في التحكم في مستويات السكر.

تحتوي المرمرية على مواد مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعلها فعالة في تقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم من العدوى، ويمكن استخدام شاي المرمرية كعلاج طبيعي للبرد والزكام، حيث يساعد في تهدئة الحلق وتخفيف الأعراض المرتبطة بالإنفلونزا.

تعتبر المرمرية من الأعشاب التي تساعد على الاسترخاء وتخفيف التوتر العصبي، حيث تحتوي على مركبات تساعد في تقليل مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر) في الجسم، مما يعزز من الشعور بالهدوء والراحة لذلك، يمكن استخدام شاي المرمرية كعلاج طبيعي للقلق.

تحتوي المرمرية على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعلها مفيدة في معالجة مشاكل البشرة مثل حب الشباب والالتهابات الجلدية.

تساعد في تقوية الشعر ومنع تساقطه بفضل محتواها الغني بالفيتامينات والمعادن.

تستخدم المرمرية في الطب الشعبي كعلاج طبيعي لتنظيم الدورة الشهرية والتخفيف من آلام الحيض، فهي تساعد على تقليل التشنجات والتخفيف من أعراض ما قبل الحيض مثل التقلبات المزاجية والانتفاخ.

الطريقة المثلى لاستخدام المرمرية

وتابع، يمكن استخدام المرمرية بعدة طرق، من أبرزها تحضير شاي المرمرية، ولتحضير الشاي، يتم غلي أوراق المرمرية في الماء لمدة 5 إلى 10 دقائق، ثم يُشرب دافئًا، يمكن أيضًا استخدامها كزيت أو كبسولات مكملات غذائية.

محاذير تناول المرمرية

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، تعد المرمرية من الأعشاب الطبية التي تحمل العديد من الفوائد الصحية المذهلة، من تحسين الهضم وتقوية الذاكرة إلى معالجة مشاكل البشرة والشعر، فهي تعتبر إضافة رائعة لأي نظام غذائي أو روتين صحي، ومع ذلك، يجب استخدامها بحذر خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية معينة أو النساء الحوامل، حيث ينصح دائمًا بالتشاور مع الطبيب قبل استخدامها بشكل مكثف.

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