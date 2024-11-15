فوائد القرفة، مضاد قوي للالتهابات وتقوي المناعة وتحمي من السرطان

فوائد القرفة، القرفة من الأعشاب العطرية الشهيرة التي لها مذاق مميز ونكهة فريدة تجعل استخدامها فى الحلوى لذيذ، وكانت تستخدم في الطب القديم.

وفوائد القرفة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها.

أهمية تناول القرفة

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن القرفة هي أحد التوابل التي تمتاز برائحتها العطرية وطعمها الحار، وقد استخدمها البشر منذ آلاف السنين في الطب التقليدي، وتأتي القرفة من لحاء شجرة القرفة.

فوائد القرفة

فوائد القرفة للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد القرفة التى تدفعنا لتناولها:-

القرفة من التوابل التي أظهرت العديد من الدراسات فعاليتها في تحسين مستويات السكر في الدم، إذ تحتوي القرفة على مركبات تساعد في زيادة حساسية الأنسولين، مما يساعد في تنظيم مستويات السكر، وأظهرت بعض الدراسات أن تناول القرفة قد يقلل من مستويات السكر بعد الوجبات، مما يجعلها مفيدة خاصة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني.

تلعب القرفة دور في تقليل مستويات الكولسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، وهي عوامل رئيسية في الوقاية من أمراض القلب.

لها تأثير إيجابي في تحسين ضغط الدم، وتظهر بعض الأبحاث أن تناول القرفة بشكل منتظم قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

تحتوي القرفة على مركبات مثل السينامالديهيد، التي تتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، هذا يجعلها فعالة في مكافحة العدوى والالتهابات، كما أنها يمكن أن تساعد في تحسين صحة الفم عن طريق تقليل نمو البكتيريا المسببة للتسوس.

تحتوي القرفة على مضادات الأكسدة القوية، مثل البوليفينولات، التي تساعد في محاربة الجذور الحرة في الجسم، وتشير بعض الدراسات إلى أن القرفة قد تلعب دور في الوقاية من السرطان عن طريق تقليل تكاثر الخلايا السرطانية وتحفيز موت الخلايا السرطانية بشكل طبيعي، على الرغم من أن الأبحاث لا تزال في مراحلها المبكرة، إلا أن النتائج الأولية تبدو واعدة.

تساعد القرفة في تحسين الهضم من خلال تحفيز إفراز العصارات الهضمية، مما يسهل عملية الهضم، كما أن القرفة قد تساعد في تخفيف الغازات والانتفاخ، مما يجعلها مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.

تعتبر القرفة مصدر غني بالمواد المضادة للأكسدة، التي تساهم في تقوية جهاز المناعة ومكافحة الأمراض.

تحتوي القرفة أيضا على خصائص مضادة للفيروسات، مما يجعلها فعالة في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، خاصة إذا تم تناولها في شكل مشروب دافئ.

تمتاز القرفة بقدرتها على تقليل الالتهابات في الجسم، مما يجعلها مفيدة في علاج الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل، يمكن أن تساعد القرفة في تخفيف الألم والتورم المرتبط بهذه الحالات.