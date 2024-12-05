"التعمير العربية" تتعاون مع "الاستشاريون العرب" لتنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع ريفان swissbell resistance والمول التجاري بالعاصمة الإدارية

مسالم السديس: شراكتنا تضمن أعلى معايير الجودة والتميز لمشروعاتنا

مراد باخوم: فخورون بالتعاون مع التعمير العربية لتقديم تصميمات هندسية مبتكرة

أعلنت شركة التعمير العربية، الرائدة عالميًّا في مجال التطوير العقاري، عن توقيع عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة "الاستشاريون العرب محرم- باخوم"، لتكون الشريك الهندسي الرئيسي للإشراف علي تنفيذ وتصميم المرحلة الأخيرة من مشروع ريفان swissbell resistance والمول التجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي هذه الشراكة في إطار رؤية واستراتيجية شركة التعمير العربية التي تهدف إلى التعاون مع نخبة من الشركات العالمية الرائدة في مجالات التصميمات الهندسية والاستشارات، لضمان تقديم مشروعات مبتكرة تعزز القيمة العقارية وتلبي كافة تطلعات وطموحات العملاء الباحثين عن الجودة والتميز.

سالم السديس: شراكتنا تضمن أعلى معايير الجودة والتميز لمشروعاتنا

وقع عقد الشراكة المهندس سالم السديس الشريك السعودي وعضو مجلس إدارة شركة التعمير العربية، ودكتور مهندس مراد باخوم نائب رئيس مجلس إدارة "الاستشاريون العرب محرم- باخوم"، بحضور مجموعة من الشخصيات البارزة في كلا المؤسستين، بالإضافة إلى عدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين عن تطوير المشروع.

عبّر المهندس سالم السديس عن سعادته بتوقيع عقد الشراكة المهم مع مجموعة "الاستشاريون العرب محرم-باخوم"، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص شركة التعمير العربية على التعاون مع أفضل شركات الاستشارات الهندسية العالمية.

وقال: نحن فخورون بالشراكة مع محرم باخوم ACE، التي تعد من بين الشركات الكبرى المتخصصة في تقديم حلول هندسية رائدة. ونثق من أن هذه الشراكة تضمن لنا تحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ والتسليم، مما يسهم في تعزيز التميز والجودة لمشروعاتنا.

وأضاف السديس: "تهدف شركة التعمير العربية دائمًا إلى توقيع شراكات مبتكرة وفعالة مع الشركات الرائدة في المجال، وذلك لتقديم مشروعات عقارية راقية ومتميزة تلبي توقعات عملائنا، وتسهم في رفع القيمة السوقية لمشروعاتنا".

مراد باخوم: فخورون بالتعاون مع التعمير العربية لتقديم تصميمات هندسية مبتكرة

وأعرب المهندس مراد باخوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الاستشاريون العرب محرم-باخوم"، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة التعمير العربية، قائلًا: "نشعر بالفخر لكوننا جزءًا من هذا المشروع المتميز في العاصمة الإدارية الجديدة، ونسعى لتقديم تصميمات هندسية مبتكرة وفريدة تساهم في تعزيز مكانة مشروع ريڤان كأحد أبرز المشروعات العقارية المتعددة الاستخدامات في المنطقة".

وأضاف أن المشروع يتمتع بموقع استراتيجي ممتاز في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يقع بالقرب من الطرق الرئيسية والإقليمية، وكذلك حي المال والأعمال، مما يجعله خيارًا استثماريًا مثاليًا للباحثين عن مشروعات سكنية وتجارية عالية الجودة."

جدير بالذكر أن مشروعات التعمير العربية تعد من المشروعات البارزة التي تعمل شركة التعمير العربية على تطويرها في العاصمة الإدارية الجديدة، متعددة الاستخدامات وتجمع بين المباني السكنية والتجارية، وتوفر تصميمات معمارية فريدة تجمع بين الحداثة والفخامة، مع تقديم مساحات متعددة تناسب احتياجات المستثمرين والمقيمين على حد سواء.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة مع مجموعة "الاستشاريون العرب محرم-باخوم" في الارتقاء بمستوى الجودة والابتكار في تنفيذ المشروع، بما يضمن تحقيق رؤية شركة التعمير العربية في تقديم مشروعات رائدة تلبي احتياجات السوق العقاري المصري وتضع معايير جديدة للتطوير العقاري في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.