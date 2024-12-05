الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

"التعمير العربية" تتعاون مع "الاستشاريون العرب" لتنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع ريفان swissbell resistance والمول التجاري بالعاصمة الإدارية

شركة العربية
شركة العربية

مسالم السديس: شراكتنا تضمن أعلى معايير الجودة والتميز لمشروعاتنا

مراد باخوم: فخورون بالتعاون مع التعمير العربية لتقديم تصميمات هندسية مبتكرة

أعلنت شركة التعمير العربية، الرائدة عالميًّا في مجال التطوير العقاري، عن توقيع عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة "الاستشاريون العرب محرم- باخوم"، لتكون الشريك الهندسي الرئيسي للإشراف علي تنفيذ وتصميم المرحلة الأخيرة من مشروع ريفان swissbell resistance والمول التجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي هذه الشراكة في إطار رؤية واستراتيجية شركة التعمير العربية التي تهدف إلى التعاون مع نخبة من الشركات العالمية الرائدة في مجالات التصميمات الهندسية والاستشارات، لضمان تقديم مشروعات مبتكرة تعزز القيمة العقارية وتلبي كافة تطلعات وطموحات العملاء الباحثين عن الجودة والتميز.

سالم السديس: شراكتنا تضمن أعلى معايير الجودة والتميز لمشروعاتنا

وقع عقد الشراكة المهندس سالم السديس الشريك السعودي وعضو مجلس إدارة شركة التعمير العربية، ودكتور مهندس مراد باخوم نائب رئيس مجلس إدارة "الاستشاريون العرب محرم- باخوم"،  بحضور مجموعة من الشخصيات البارزة في كلا المؤسستين، بالإضافة إلى عدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين عن تطوير المشروع.

عبّر المهندس سالم السديس عن سعادته بتوقيع عقد الشراكة المهم مع مجموعة "الاستشاريون العرب محرم-باخوم"، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص شركة التعمير العربية على التعاون مع أفضل شركات الاستشارات الهندسية العالمية.

وقال: نحن فخورون بالشراكة مع محرم باخوم ACE، التي تعد من بين الشركات الكبرى المتخصصة في تقديم حلول هندسية رائدة. ونثق من أن هذه الشراكة تضمن لنا تحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ والتسليم، مما يسهم في تعزيز التميز والجودة لمشروعاتنا.

وأضاف السديس: "تهدف شركة التعمير العربية دائمًا إلى توقيع شراكات مبتكرة وفعالة مع الشركات الرائدة في المجال، وذلك لتقديم مشروعات عقارية راقية ومتميزة تلبي توقعات عملائنا، وتسهم في رفع القيمة السوقية لمشروعاتنا".

مراد باخوم: فخورون بالتعاون مع التعمير العربية لتقديم تصميمات هندسية مبتكرة

وأعرب المهندس مراد باخوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الاستشاريون العرب محرم-باخوم"، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة التعمير العربية، قائلًا: "نشعر بالفخر لكوننا جزءًا من هذا المشروع المتميز في العاصمة الإدارية الجديدة، ونسعى لتقديم تصميمات هندسية مبتكرة وفريدة تساهم في تعزيز مكانة مشروع ريڤان كأحد أبرز المشروعات العقارية المتعددة الاستخدامات في المنطقة".

وأضاف أن المشروع يتمتع بموقع استراتيجي ممتاز في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يقع بالقرب من الطرق الرئيسية والإقليمية، وكذلك حي المال والأعمال، مما يجعله خيارًا استثماريًا مثاليًا للباحثين عن مشروعات سكنية وتجارية عالية الجودة."

جدير بالذكر أن مشروعات التعمير العربية تعد من المشروعات البارزة التي تعمل شركة التعمير العربية على تطويرها في العاصمة الإدارية الجديدة، متعددة الاستخدامات وتجمع بين المباني السكنية والتجارية، وتوفر تصميمات معمارية فريدة تجمع بين الحداثة والفخامة، مع تقديم مساحات متعددة تناسب احتياجات المستثمرين والمقيمين على حد سواء.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة مع مجموعة "الاستشاريون العرب محرم-باخوم" في الارتقاء بمستوى الجودة والابتكار في تنفيذ المشروع، بما يضمن تحقيق رؤية شركة التعمير العربية في تقديم مشروعات رائدة تلبي احتياجات السوق العقاري المصري وتضع معايير جديدة للتطوير العقاري في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التطوير العقارى العاصمة الادارية الجديد العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

3 قرارات جمهورية مهمة، اعرف التفاصيل

3 أندية برتغالية تطلب التعاقد مع مهاجم الزمالك مجانًا

بعد تجاوز رقم ستيفن جيرارد، كم مباراة يحتاج إليها صلاح للتربع على عرش هدافي ليفربول؟

تصريحات جديدة من سلوت بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 وموقف الأهلي في التصنيف

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

دراسة: الهواء الملوث يشكل خطرًا على صحة الحوامل والأجنة

ويلسون بيثيل يكشف تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again

عملية تجميلية لرئيسة بيرو تثير أزمة سياسية حادة ومطالب بتنحيتها

طوارئ في سيدني بعد ظهور حطام "الكرات الغامضة" مجددا على الشواطئ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 5-12-2024

3162 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 5-12-2024

أسعار الشوفان اليوم الخميس 5 -12-2024 في الأسواق

أسعار الدولار في البنوك صباح اليوم الخميس 5-12-2024

المزيد

انفوجراف

موضوعات خطب الجمعة لشهر ديسمبر 2024 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نشر الصوفية في الغرب لمدة 40 عامًا، علي جمعة ينعي مؤسس الطريقة النقشبندية بأمريكا

تعرف على آيات السحر في القرآن وعقوبة الساحر من السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 5 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية