نصائح ووصفات للعناية بالأيدي والأظافر وحمايتهم من الجفاف خلال فصل الشتاء

نصائح ووصفات للعناية بالأيدي والأظافر، يُعتبر فصل الشتاء من أكثر الفصول التي تتعرض فيها الأيدي والأظافر للجفاف، بسبب البرودة الشديدة والهواء الجاف، مما يؤثر بشكل خاص في اليدين والأظافر.



لذلك، فلا بد من التركيز على اتباع خطوات فعّالة للحفاظ على ترطيب الأيدي وحمايتها من الجفاف والتشقق وكذلك الأظافر.





وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، في هذا التقرير أهم النصائح والوصفات لحماية اليدين والأظافر من الجفاف خلال فصل الشتاء.



أولًا: أهمية العناية باليدين خلال الشتاء

تتعرض اليدين بشكل مستمر للعديد من العوامل البيئية التي قد تؤدي إلى جفاف البشرة. من أبرز هذه العوامل:



ترطيب اليدين



الهواء الجاف: الذي يقلل من رطوبة البشرة ويسبب جفافًا سريعًا.

البرودة الشديدة: حيث يؤدي انخفاض درجات الحرارة إلى تقليص قدرة البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة.

المنظفات القوية: التي تستخدم في غسل الأطباق أو التنظيف بشكل عام، حيث يمكن أن تضر بطبقة الحماية الطبيعية للجلد.

استخدام الماء الساخن: رغم أنه قد يشعرنا بالراحة في الشتاء، إلا أن الماء الساخن يزيل الزيوت الطبيعية من البشرة مما يعرضها للجفاف.

لذلك، ينبغي على الفتيات اتباع بعض الخطوات البسيطة للحفاظ على ترطيب اليدين وحمايتها من الجفاف.



ثانيًا: نصائح لحماية اليدين من الجفاف في الشتاء

استخدام كريمات الترطيب بشكل منتظم: يجب على الفتيات استخدام كريم مرطب خاص باليدين بانتظام. من الأفضل أن يحتوي الكريم على مكونات طبيعية مثل زبدة الشيا أو زيت جوز الهند، والتي توفر ترطيبًا عميقًا للبشرة وتساعد على تقوية حاجز الجلد.

ارتداء القفازات: من الضروري ارتداء قفازات عند الخروج في الهواء البارد أو عند القيام بالأعمال المنزلية التي تتطلب استخدام الماء أو المنظفات. يساعد ذلك على حماية اليدين من التعرض المباشر للعوامل البيئية الضارة.



تجنب غسل اليدين بالماء الساخن: على الرغم من أن الماء الساخن قد يكون مريحًا في الشتاء، إلا أنه يسبب جفاف البشرة عن طريق إزالة الزيوت الطبيعية التي تحمي الجلد. من الأفضل غسل اليدين بالماء الفاتر.

الترطيب بعد غسل اليدين: يجب أن تُرَطَّب اليدان فورًا بعد غسلهما، لأن الجلد يميل إلى فقدان الرطوبة بسرعة بعد تعرضه للماء. اختيار كريم مرطب مخصص لليدين يساعد على سد المسام وإعادة ترطيب البشرة.

شرب كمية كافية من الماء: حتى في فصل الشتاء، من المهم الحفاظ على شرب كمية كافية من الماء، لأن ذلك يساهم في الحفاظ على رطوبة البشرة من الداخل. يمكن إضافة الأعشاب أو الليمون إلى الماء لإعطاء طعم محبب وزيادة الفائدة.

تجنب التعرّض المباشر للمجففات الهوائية: استخدام المدفأة أو المجففات الهوائية قد يؤدي إلى جفاف البشرة. إذا كان لا بد من استخدامها، حاول الحفاظ على رطوبة الجو باستخدام مرطبات الجو.

تدليك اليدين بالأقنعة الطبيعية: يُنصح بتدليك اليدين بمزيج من الزيوت الطبيعية أو الوصفات الترطيبية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل.

ثالثًا: وصفات طبيعية لترطيب اليدين



وصفات لترطيب اليدين

إلى جانب الكريمات الجاهزة، يمكن للفتيات استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في ترطيب اليدين وحمايتها من الجفاف. إليك بعض الوصفات:

1. وصفة زيت جوز الهند والعسل

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

1 ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير:

اخلطي زيت جوز الهند مع العسل جيدًا.

دلكي اليدين بالخليط بشكل دائري لمدة 5 دقائق.

اتركيه على يديك لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

الفائدة: زيت جوز الهند يحتوي على خصائص مرطبة ومغذية للبشرة، بينما العسل يعمل كمضاد للبكتيريا ومرطب طبيعي.

2. وصفة زبدة الشيا وزيت الزيتون

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

اخلطي زبدة الشيا مع زيت الزيتون حتى تحصلي على خليط متجانس.

دلكي يديك بهذا الخليط قبل النوم واتركيه حتى الصباح.

الفائدة: زبدة الشيا غنية بالأحماض الدهنية التي تعزز من ترطيب البشرة، بينما زيت الزيتون يحتوي على خصائص مغذية ومرطبة.

3. وصفة الأفوكادو والعسل

المكونات:

نصف حبة أفوكادو.

1 ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير:

اهرسي نصف حبة الأفوكادو ثم اخلطيها مع العسل.

ضعي الخليط على يديك لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي يديك بالماء الدافئ.

الفائدة: الأفوكادو يحتوي على دهون صحية تساعد في ترطيب الجلد، بينما العسل يعمل على تغذية البشرة وتجديد خلاياها.

4. وصفة الحليب واللوز

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من الحليب.

1 ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

طريقة التحضير:

اخلطي الحليب مع زيت اللوز وطبقيه على يديك لمدة 15 دقيقة.

اغسلي يديك بالماء الفاتر بعد انتهاء الوقت.

الفائدة: الحليب يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في إزالة الخلايا الميتة وتجديد البشرة، بينما زيت اللوز يساعد في ترطيب البشرة بعمق.

رابعًا: أهمية الراحة والعناية الداخلية

بالإضافة إلى الترطيب الخارجي، لا يمكن إغفال أهمية العناية الداخلية. تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل فيتامين E وC، والتي توجد في المكسرات والفواكه والخضراوات، يساعد على تعزيز صحة الجلد. كما أن تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية يمكن أن يكون له دور كبير في الحفاظ على مرونة الجلد ومنع جفافه.



العناية بالأظافر خلال فصل الشتاء وتقويتها

وصفات للاظافر

1. ترطيب الأظافر والجلد المحيط بها

الطقس البارد والجاف في الشتاء يؤدي إلى جفاف الأظافر والجلد المحيط بها. قد تصبح الأظافر خشنة وسريعة التكسر نتيجة لهذا الجفاف. لذلك، من الضروري ترطيب الأظافر والجلد المحيط بها باستخدام زيوت طبيعية.



زيت الزيتون: يعتبر زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب الأظافر. يحتوي زيت الزيتون على فيتامين E، الذي يعزز صحة الأظافر ويحميها من التشقق. يمكن تدليك الأظافر بزيت الزيتون قبل النوم وتركه طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.



زيت جوز الهند: يُعرف زيت جوز الهند بخصائصه المرطبة والمغذية. يحتوي على أحماض دهنية صحية تساعد في تحسين مرونة الأظافر وتغذيتها بعمق. يمكن تدليك الأظافر بزيت جوز الهند الدافئ يوميًا للحصول على أظافر صحية ومرطبة.

زيت اللوز الحلو: يعد زيت اللوز الحلو مرطبًا فعالًا للأظافر. يحتوي على فيتامينات A وE التي تحافظ على صحة الأظافر وتقويتها. يمكن استخدامه يوميًا كجزء من روتين العناية بالأظافر.

2. استخدام مقوي الأظافر الطبيعي

تعاني العديد من النساء من هشاشة الأظافر وضعفها خلال فصل الشتاء. لذلك، من المهم تقوية الأظافر باستخدام مقويات طبيعية، حيث تساعد في تعزيز نمو الأظافر وزيادة قوتها.

عصير الليمون وزيت الزيتون: يُعتبر خليط عصير الليمون وزيت الزيتون من أفضل العلاجات الطبيعية لتقوية الأظافر. يحتوي الليمون على فيتامين C الذي يساعد على تعزيز نمو الأظافر، بينما يعمل زيت الزيتون على ترطيبها وحمايتها. يمكن تدليك الأظافر بهذا الخليط مرتين أسبوعيًا.

الثوم: يُعد الثوم من أقوى العوامل الطبيعية لتقوية الأظافر. يحتوي الثوم على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ويساعد في تقوية الأظافر ومنع تكسرها. يمكن طحن فصوص الثوم وتدليك الأظافر بها أو استخدام زيت الثوم كعلاج موضعي.

العسل: يعتبر العسل مرطبًا طبيعيًا يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات. يمكن مزج العسل مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند وتدليك الأظافر بالخليط للحصول على أظافر أكثر قوة وصحة.

3. الحفاظ على الأظافر نظيفة وجافة

في الشتاء، من السهل أن تتعرض الأظافر للغبار والرطوبة، مما يؤدي إلى تراكم الجراثيم والفطريات التي تؤثر على صحة الأظافر. من أجل الحفاظ على الأظافر قوية وصحية، يجب الاهتمام بنظافتها وجفافها.

تجنب استخدام الأظافر كأداة لفتح الأشياء أو إجراء الأعمال الشاقة.

بعد غسل اليدين أو التعرض للماء، يجب تجفيف الأظافر جيدًا باستخدام منشفة نظيفة.

تجنب ارتداء القفازات المبللة لفترات طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى تدهور صحة الأظافر.

4. تجنب استخدام المواد الكيميائية الضارة

تحتوي بعض مستحضرات العناية بالأظافر، مثل طلاء الأظافر، على مواد كيميائية قد تكون ضارة بصحة الأظافر. من الأفضل تقليل استخدامها خلال فصل الشتاء، أو اختيار منتجات تحتوي على مكونات طبيعية. إذا كنتِ تستخدمين طلاء الأظافر، اختاري الأنواع التي لا تحتوي على الفورمالديهايد أو التولوين، حيث يمكن أن تسبب جفاف الأظافر وتلفها.

5. حماية الأظافر من البرد

عند الخروج في الطقس البارد، يجب حماية اليدين والأظافر من التأثيرات السلبية للبرد والرياح. ارتدي قفازات دافئة لحماية الأظافر من التشقق والجفاف.

6. التغذية السليمة

لا يمكن إغفال دور التغذية في تعزيز صحة الأظافر. تحتاج الأظافر إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تعزز قوتها وتساعد في نموها بشكل صحي. لذلك، من الضروري تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات، مثل البيض واللحوم والدواجن، وكذلك الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية مثل الأسماك الدهنية والمكسرات.

فيتامين E: يساعد في تعزيز صحة الأظافر. يوجد هذا الفيتامين في الأطعمة مثل بذور عباد الشمس والمكسرات.

الزنك: يعمل الزنك على تقوية الأظافر ومنع تكسرها. يوجد في الأطعمة مثل الفاصوليا، والمكسرات، والبذور.

البيوتين: يُعد البيوتين من الفيتامينات الأساسية لصحة الأظافر. يمكن العثور عليه في الأطعمة مثل البيض، والأفوكادو، والموز.

7. تقشير الأظافر بشكل منتظم

من الضروري تقشير الأظافر بشكل دوري لإزالة الخلايا الميتة حول الأظافر ومنع تراكم الأوساخ. يمكن استخدام مكونات طبيعية مثل السكر والعسل لعمل تقشير لطيف للأظافر، مما يساهم في تعزيز الدورة الدموية وتحفيز نمو الأظافر.

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