اصنعي بنفسك كريم يديك، من مواد كلها طبيعية، تُعتبر العناية باليدين من الأمور الضرورية التي يجب الاهتمام بها، وذلك لأن اليدين هما من أكثر الأجزاء التي تتعرض للجفاف والتلف نتيجة العوامل الخارجية كالتعرض المستمر للماء، والمواد الكيميائية، والشمس.

وللحفاظ على صحة ونعومة اليدين، يمكن استخدام كريمات طبيعية مصنوعة في المنزل من مواد بسيطة وغير مكلفة، لأنها خالية من المواد الكيميائية الضارة، وتحتوي على عناصر مفيدة تعزز صحة البشرة.



اصنعي كريم اليدين بنفسك في البيت



أكدت خبيرة العناية بالبشرة سامنثا جريج، أن الكريمات الطبيعية خيارًا ممتازًا لترطيب اليدين والعناية بهما، حيث أنها تعتمد على مكونات خالية من المواد الكيميائية الضارة وتعزز صحة الجلد بفضل احتوائها على فيتامينات ومعادن مفيدة.



وصفات للعناية باليدين

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة، في السطور التالية أفضل كريمات لتنعيم يديك، ومن صنعك.



كريم زبدة الشيا وزيت جوز الهند

المكونات:

- 3 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا

- 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

- 1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو

- 5 قطرات من زيت اللافندر الأساسي (اختياري)

طريقة التحضير:

1. في وعاء زجاجي، يُذاب زبدة الشيا وزيت جوز الهند في حمام مائي على نار هادئة حتى يصبح الخليط سائلًا.

2. يُرفع الخليط عن النار، ويُضاف إليه زيت اللوز الحلو والزيوت العطرية مثل زيت اللافندر.

3. يُترك الخليط ليبرد قليلًا ثم يُخفق باستخدام مضرب كهربائي للحصول على قوام كريمي.

4. يُوضع الكريم في علبة محكمة الإغلاق ويُستخدم يوميًا لترطيب اليدين.

فوائد الكريم:

- زبدة الشيا تحتوي على فيتامينات A وE وهي معروفة بقدرتها على تغذية وترطيب البشرة بعمق.

- زيت جوز الهند يمتاز بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، كما يساعد في ترطيب الجلد.

- زيت اللوز الحلو يُضفي نعومة ومرونة على البشرة ويساعد في تقليل تهيج الجلد.



كريم العسل وزيت الزيتون

المكونات:

- 2 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

- 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

- 1 ملعقة صغيرة من شمع العسل

- 5 قطرات من زيت الليمون الأساسي

طريقة التحضير:

1. يُذاب شمع العسل في حمام مائي حتى يصبح سائلًا.

2. يُضاف العسل وزيت الزيتون إلى شمع العسل المذاب ويُخلط جيدًا.

3. يُرفع الخليط عن النار ويُضاف زيت الليمون الأساسي.

4. يُترك الخليط ليبرد ويُحفظ في وعاء زجاجي معقم.

فوائد الكريم:

- العسل يحتوي على مضادات أكسدة وخصائص مضادة للبكتيريا التي تساعد على تجديد البشرة وحمايتها من التلف.

- زيت الزيتون معروف بخصائصه المرطبة والمغذية للجلد.

- شمع العسل يساهم في حماية الجلد من العوامل الخارجية ويعطي الكريم قوامًا كريميًا غنيًا.

- زيت الليمون الأساسي يُضفي رائحة منعشة وله خصائص مبيضة للبشرة.

العناية باليدين

كريم الألوفيرا وزيت الجوجوبا

المكونات:

- 3 ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا

- 1 ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا

- 1 ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E

- 5 قطرات من زيت الورد الأساسي

طريقة التحضير:

1. يُمزج جل الألوفيرا مع زيت الجوجوبا وزيت فيتامين E في وعاء زجاجي.

2. يُضاف زيت الورد الأساسي ويُخلط جيدًا.

3. يُحفظ الكريم في علبة زجاجية ويُستخدم عند الحاجة لترطيب اليدين.

فوائد الكريم:

- جل الألوفيرا يحتوي على خصائص مهدئة ومرطبة للبشرة، كما يساعد في شفاء الجروح والحروق البسيطة.

- زيت الجوجوبا يعمل كمرطب طبيعي يغذي الجلد ويحافظ على مرونته.

- زيت فيتامين E يُعتبر مضادًا للأكسدة ويحمي البشرة من التلف الناجم عن العوامل الخارجية.

- زيت الورد الأساسي يُعطي البشرة رائحة جميلة وله خصائص مضادة للالتهابات.

كريم زبدة الكاكاو وزيت الأرجان

المكونات:

- 2 ملعقة كبيرة من زبدة الكاكاو

- 1 ملعقة كبيرة من زيت الأرجان

- 1 ملعقة صغيرة من شمع العسل

- 5 قطرات من زيت الياسمين الأساسي

طريقة التحضير:

1. تُذاب زبدة الكاكاو مع شمع العسل في حمام مائي على نار هادئة.

2. يُضاف زيت الأرغان ويُخلط جيدًا حتى يتجانس الخليط.

3. يُضاف زيت الياسمين الأساسي ويُحرك جيدًا.

4. يُترك الخليط ليبرد ويُوضع في علبة محكمة الإغلاق.

فوائد الكريم:

- زبدة الكاكاو معروفة بخصائصها المغذية والمرطبة التي تساعد على تحسين مرونة البشرة.

- زيت الأرجان يُعد مصدرًا غنيًا بالأحماض الدهنية والفيتامينات التي تغذي الجلد وتحميه.

- زيت الياسمين الأساسي يضيف رائحة جميلة ويعمل كمهدئ للبشرة المتهيجة.

