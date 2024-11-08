قناع طبيعي لتفتيح اليدين وحمايتهما من التشققات

مع انخفاض درجات حرارة الطقس، تتأثر بشرة اليدين كثيرا خاصة مع غسيل الصحون لذا تعانى ربات البيوت كثيرا من تشققات اليدين واسمرارها.

وتحرص بعض ربات البيوت على العناية ببشرة اليدين لتجنب الجفاف والتشققات حفاظا على جمالهما ونعومتهما مما يعزز من أنوثة صاحبتها.

وصفة طبيعية لتفتيح اليدين وتنعيمهما

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتفتيح اليدين وتنعيمهما وحمايتهمها من التشققات.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة كبيرة من السكر البني

نصف ليمونة

الطريقة:

اخلطي جميع المكونات جيدًا في وعاء صغير.

افردي المزيج على يديكِ مع تدليكها بلطف لمدة 5 دقائق.

اتركي القناع لمدة 10-15 دقيقة على يديكِ.

اشطفي يديكِ بالماء الدافئ وجففيهما بلطف.

يمكن تكرار هذا القناع 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

لا تنسي بعد استخدام القناع، دهن يديكِ بكريم مرطب للحفاظ على النعومة والتفتيح.

يفضل ترطيب بشرة اليدين 3 مرات يوميا مع الحرص على وضع كريم مرطب عقب غسل الصحون وتجفيف اليدين لحمايتها من التشققات.

تنعيم اليدين

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.