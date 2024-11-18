طرق العناية بالأظافر وتقويتها في الشتاء باستخدام مواد طبيعية

طرق العناية بالأظافر وتقويتها في الشتاء، تعد الأظافر جزءا مهما من جمال اليدين، ويعكس حالتها الصحية العامة، لكن في فصل الشتاء، تعاني الكثيرات من ضعف الأظافر وجفافها بسبب البرودة والرياح الجافة، ولهذا، يجب تكثيف العناية بتقوية الأظافر وحمايتها، باستخدام طرق طبيعية وآمنة.



أهمية العناية بالأظافر في الشتاء

أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن تعرض الأظافر للبرودة والجفاف في فصل الشتاء يؤدي إلى هشاشتها وتكسرها بسهولة. كما يمكن أن يظهر على الأظافر تشققات أو جفاف في الجلد المحيط بها.

بالإضافة إلى ذلك، يؤثر قلة شرب الماء في الشتاء على ترطيب الأظافر، مما يزيد من ضعفها.

العناية بالأظافر

أسباب ضعف الأظافر في الشتاء

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة والجسم، في السطور التالية أهم أسباب ضعف الأظافر في الشتاء.

الجفاف: انخفاض الرطوبة في الهواء يؤدي إلى سحب الرطوبة من الأظافر، ما يجعلها أكثر عرضة للتكسر.

التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة: الانتقال من بيئة دافئة إلى باردة والعكس يؤثر على صحة الأظافر.

استخدام المنظفات الكيميائية: تؤدي إلى تآكل الطبقة الواقية للأظافر.

نقص العناصر الغذائية: كالكالسيوم والزنك والفيتامينات الضرورية لصحة الأظافر.

طرق العناية بالأظافر في الشتاء باستخدام المواد الطبيعية

وصفات للاظافر

وأضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن أفضل عناية بالأظافر وتقويتها، هي تلك التي تعتمد على استخدام المواد الطبيعية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

1. ترطيب الأظافر بزيت الزيتون

زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية التي تعزز صحة الأظافر. يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامين E الذي يساعد على تقوية الأظافر وترطيب الجلد المحيط بها.

طريقة الاستخدام:

سخني ملعقة صغيرة من زيت الزيتون قليلًا.

دلكي أظافرك والجلد المحيط بها لمدة 5 دقائق.

ارتدي قفازات قطنية لمدة ساعة أو طوال الليل لتحصلي على أفضل النتائج.

كرري هذه العملية يوميًا.

2. نقع الأظافر بزيت جوز الهند

يتميز زيت جوز الهند بخصائصه المغذية والمضادة للجفاف، ما يجعله مثاليًا لفصل الشتاء.

طريقة الاستخدام:

سخني كمية صغيرة من زيت جوز الهند واغمسي أظافرك فيه لمدة 10 دقائق.

اشطفي أظافرك بالماء الفاتر وجففيها بلطف.

يمكنك تكرار هذا العلاج ثلاث مرات أسبوعيًا.

3. استخدام خليط عصير الليمون وزيت اللوز

عصير الليمون غني بفيتامين C الذي يعزز إنتاج الكولاجين، بينما يحتوي زيت اللوز على فيتامين E الذي يقوي الأظافر.

طريقة الاستخدام:

اخلطي ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

اغمسي أظافرك في الخليط لمدة 15 دقيقة.

اشطفيها بالماء الدافئ وجففيها.

كرري هذا العلاج مرتين أسبوعيًا.

4. تطبيق ماسك البيض والعسل

البيض غني بالبروتين الذي يقوي الأظافر، بينما يعمل العسل كمضاد للبكتيريا ومرطب فعال.

طريقة الاستخدام:

اخفقي بياض بيضة واحدة مع ملعقة صغيرة من العسل.

ضعي الخليط على الأظافر والجلد المحيط بها واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي يديك بالماء الفاتر وجففيها جيدًا.

كرري هذا العلاج مرة أسبوعيًا.

5. استخدام جل الألوفيرا

الألوفيرا معروفة بقدرتها الفائقة على الترطيب ومعالجة الجفاف.

طريقة الاستخدام:

استخرجي جل الألوفيرا من ورقة طازجة.

ضعيه على أظافرك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اشطفي يديك بالماء الفاتر وجففيهما جيدًا.

يمكنك استخدام هذا العلاج يوميًا.

6. خل التفاح لتقوية الأظافر

خل التفاح غني بالمعادن مثل الحديد والكالسيوم، ما يعزز صحة الأظافر.

طريقة الاستخدام:

اخلطي نصف كوب من خل التفاح مع نصف كوب من الماء.

انقعي أظافرك في الخليط لمدة 10 دقائق.

اغسلي يديك بالماء الفاتر وجففيهما جيدًا.

كرري هذا العلاج مرة أسبوعيًا.

7. الابتعاد عن الماء الساخن

الماء الساخن يسبب جفاف الأظافر والجلد المحيط بها. بدلًا من ذلك، استخدمي الماء الفاتر عند غسل يديك أو عند تطبيق العلاجات الطبيعية.

نصائح هامة للحفاظ على الأظافر قوية وصحية في الشتاء



شرب كمية كافية من الماء: الجفاف الداخلي يؤثر بشكل كبير على صحة الأظافر. احرصي على شرب 8 أكواب من الماء يوميًا.

ارتداء القفازات: احم يديك وأظافرك من البرودة باستخدام القفازات عند الخروج.

تقليل استخدام المنظفات القاسية: استخدمي قفازات مطاطية عند تنظيف المنزل.

تناول الغذاء الصحي: أضيفي إلى نظامك الغذائي الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل الخضروات الورقية، والأسماك، والمكسرات.

تقليم الأظافر بانتظام: يساعد على تقويتها وتقليل احتمالية تكسرها.

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