الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

أكبر صندوق سيادي في العالم يسحب استثماراته من إسرائيل

علم النرويج، فيتو
علم النرويج، فيتو

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، أنه سحب استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

صندوق الثروة النرويجي يسحب استثماراته من اسرائيل


ويأتي القرار الذي اتخذه أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بعد أن تبنى مجلس الأخلاقيات التابع له تفسيرا جديدا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في فلسطين المحتلة.

وقال مجلس الأخلاقيات بالصندوق النرويجي في توصيته بسحب الاستثمارات، إنه من خلال وجود بيزك المادي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتوفير خدمات الاتصالات لها، فإن الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي بل وتوسيعها.

وأضاف: "تساهم الشركة نفسها في انتهاك القانون الدولي عبر قيامها بذلك، مبينا أنه لاحظ أن الشركة قالت إنها تقدم أيضا خدمات الاتصالات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن هذا لا ينفي حقيقة أنها تقدم أيضا خدمات للمستوطنات الإسرائيلية.

 

سحب الاستثمارات، وبيع الصندوق السيادي النرويجي

ويقدم المجلس توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي له الكلمة الأخيرة في سحب الاستثمارات، وباع الصندوق السيادي النرويجي جميع أسهمه في الشركة.

يشار إلى أن قيمة صندوق الثروة السيادي النرويجي تقدم بحوالي 1.4 تريليون دولار أمريكي.

وتم إنشاء الصندوق في عام 1990 لاستثمار الإيرادات الناتجة عن قطاع النفط والغاز في النرويج بهدف تأمين رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية.

 يتميز بتنوع استثماراته عالميا، حيث يستثمر في الأسهم والعقارات والسندات.

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