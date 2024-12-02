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حوادث

مصرع أربعيني تحت عجلات قطار بمزلقان الشاملة في بني سويف

حادث قطار ـ أرشيفية،
حادث قطار ـ أرشيفية، فيتو

لقي شاب أربعيني مصرعه مساء اليوم الإثنين، دهسه قطار بالقرب من مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، حيث تحولت جثته إلى أشلاء نتيجة الحادث، ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

بلاغ عن مصرع شخص صدمه قطار ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بـ بني سويف، إخطارًا غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث دهس قطار لشخص أربعيني بالقرب من مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارة إسعاف لموقع البلاغ.

 

وبالإنتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية أن الضحية يُدعى "عاطف. م. ط"، 40 عامًا، ويقيم بقرية طوة التابعة لمركز ببا، جنوب بني سويف، دهسه القطار نتيجة عبوره الشريط الحديدي من مكان غير مخصص للمشاة بالقرب من مزلقان الشاملة، ما لوفاته على الفور. 

نقل جثة الضحية إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع فرع هيئة الإسعاف بسيارة أنتقلت على الفور إلى مكان االحادث، وتم نقل الجثة التي تحولت إلى أشلاء إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف الشرطة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

 

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