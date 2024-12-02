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محافظ بني سويف يتفقد مقترحات خطة تطوير ورفع كفاءة مسجد السيدة حورية

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد مسجد السيدة حورية، فيتو

قام الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بزيارة لمجمع مسجد السيدة حورية لمتابعة مقترحات خطة تطويره، والتي سيتم تنفيذها بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، ومؤسسة مساجد بهدف ترميم وتطوير المسجد ورفع كفاءته، مع العناية بصيانته.

محافظ بني سويف يتفقد مسجد السيدة حورية 

ورافق محافظ بني سويف في الجولة كل من اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، والدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل وزارة الأوقاف، وعلي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، بالإضافة إلى المستشار محمد علي خلاف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ومسجد السيدة حورية، والكابتن توني عثمان، عضو مجلس المؤسسة، والمهندس رامي رجب، مدير التخطيط العمراني، وعدد من المسؤولين من الأوقاف والآثار والجهات ذات الصلة.

واستعرض محافظ بني سويف خلال الزيارة تفاصيل خطة التطوير التي تراعي الأبعاد التاريخية والثقافية للمسجد، مع الحفاظ على طابعه الأثري والديني، وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمصلين والزوار. كما تشمل الخطة أعمال صيانة وترميم المبنى.

لجنة فنية لمراجعة خطة تطوير مسجد السيدة حورية 

كما وجه محافظ بني سويف بتشكيل لجنة فنية مختصة من ديوان عام المحافظة تضم ممثلين عن التخطيط العمراني والمكتب الفني والشئون القانونية، بالإضافة إلى المختصين من الأوقاف والآثار والجهات المعنية، لمتابعة ومراجعة كافة الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع بعد إجراء الدراسات الفنية والقانونية المطلوبة.

وأكد محافظ بني سويف دعمه الكامل لهذا المشروع الذي تشرف عليه وزارتا الأوقاف والآثار، مشيرًا إلى أهمية المسجد في المجتمع السويفي خاصة، ودوره الكبير في جذب الزوار من مختلف أنحاء مصر. وأضاف أن المشروع سيعزز الهوية الثقافية والدينية للمحافظة ويعد إضافة قيمة للزوار من كافة أنحاء الجمهورية.

يُذكر أن مسجد السيدة حورية يعد من أبرز المعالم التاريخية في بني سويف، ويشكل وجهة دينية وسياحية هامة، مما يبرز أهمية المحافظة على تطويره وصيانته بما يتناسب مع مكانته الثقافية والدينية.

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