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خارج الحدود

9 شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة رفح

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن 9 فلسطينين استشهدوا  في قصف إسرائيلي على شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي السياق ذاته  أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، باستشهاد فلسطيني واحتراق أكثر من 15 خيمة بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة "أبو هميسة" التي تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت قناة الأقصى الفضائية إن "فلسطينيًّا استشهد وأصيب آخرون فجر اليوم الأربعاء جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في مخيم البريج وسط قطاع غزة".

قصف إسرائيلي على مدرسة تأوي نازحين في مخيم البريج

وأعلن الدفاع المدني "انتشال شهيد وعدد من الإصابات من مدرسة البريج الإعدادية "أبو هميسة" في مخيم البريج وسط قطاع غزة".

وأفيد بأن الشهيد هو الطبيب في  مستشفى شهداء الأقصى محمد أبو العوف.

وفي وسط القطاع أيضًا، استشهد شخص في قصف إسرائيلي على جنوب مدينة دير البلح.

من جهة أخرى، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة المواصي الساحلية غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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أما في الشمال فقد فجر الجيش الإسرائيلي عددًا من الروبوتات في مشروع بيت لاهيا، مع تواصل القصف المدفعي على المدينة، فيما تعرض مخيم جباليا شمال قطاع غزة فجر اليوم الأربعاء لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف.

 

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غزة رفح إسرائيل مخيم البريج شهداء الأقصى

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